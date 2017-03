OTSID SÄÄSTLIKKU KÜTTEVIISI? Lisaks hinnale vaata ka kütteliikide plusse ja miinuseid

Laias laastus võib öelda, et kõige odavama ja kallima kütteviisi vahe on 3,8 korda. Muidugi ei saa valikuid tehes lähtuda must-valgetest valikutest.

Selge on see, et ühte ja kõige paremat kütteviisi elamule pole olemas, sest kõik sõltub paljudest asjaoludest. Elvar Alasi firmast Kyte.ee nendib, et hoone energiavajadus sõltub otseselt maja soojustusest, aknapindade suurusest, ruumide sisetemperatuurist, soojavee tarbimisest jms.

Parim lahendus kipub ikkagi peituma kütteliikide kombineerimises. Gaasi, elektri või kütteõli kõrval oleks mõistlik kasutada taastuvenergiat kasutavaid kütteseadmeid nagu maasoojuspump, õhksoojuspump, päikesepaneelid, puit.

Elvar Alasi sõnul annab olulise kokkuhoiu küttekuludelt kaasaegse kütteautomaatika kasutamine. Targa kütteautomaatika saab panna juhtima kõiki kütteliike. Kütteautomaatika võimaldab hoida ruumides etteantud temperatuuri ja hoiab ära ruumide ülekütmisest tingitud suured küttearved.

Vähendades ruumi temperatuuri 1 kraadi võrra, säästate küttekuludelt keskmiselt 5%.

Seetõttu on soovitav eluruumides temperatuuri alandada öisel ajal ja siis, kui ruumid ei ole kasutusel, 2 - 3 kraadi võrra. Kui tavakasutuses on eluruumi optimaalseks õhutemperatuuriks 21 0C, siis öisel ajal võiks nimetatud temperatuur olla 18 - 19 0C. Nendes ruumides, mis ei ole kasutusel, võiks temperatuur olla 16 0C.

Korrektne hooldus aitab küttekulusid säästa

Loe veel

Olulise kokkuhoiu kuludes annab küttesüsteemide korrektne hooldus.

Erinevate katelde kasutegur sõltub otseselt soojusvahetuspindade puhtusest ja õigest toorežiimist. Õhksoojuspumpade kasutajatel tuleks jälgida õhufiltrite puhtust.

Majaomanikul oleks mõistlik sõlmida küttesüsteemi hooldusleping pädeva firmaga, kes teostaks küttesüsteemi ülevaatuse vähemalt 2 korda aastas. Esmapilgul mõttetuna näiv lisakulu hooldusele toob tegelikult suure kokkuhoiu küttekuludes.

Elvar Alasi sõnul tuleb kütteviisi valikul tuleb lähtuda hoone iseärasustest, hoone planeeritavast kasutuseast, investeerimisvõimalustest. Sama tuleb arvestada ka kütteviisi muutmisel. Õlikatlaid on mõistliku investeeringuga võimalik üle viia näiteks graanulküttele. Aastane säästu tuleb sel puhul tublisti üle 1000 euro. Maasoojuspumba puhul kujuneb säästuks juba ligi 2000 eurot.

Tabelis on toodud küttekulude võrdlus eramule, mille koetav pind on ~150 m2 ja energiavajadus kütteks 15 MWh/aastas. Nagu tabelist näha, on kõige soodsam kasutada maasoojust, õhksoojust ja puitu.



Kirjuta meile ehitus@delfi.ee, millist kütet kasutad sina ja kui suur on talvekuudel olnud keskmine küttekulu kuus?