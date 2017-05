Palkmajade tootjal Hobbitonil valmib juunis uus tootmishall

Selle aasta juunis valmib Euroopa toetusprogrammi LEADER toel Hobbiton OÜ-l Räpinas uus tootmishall. Ettevõtte juhi Andrus Prangli sõnul on uues hallis plaanitav tootmisvõimsus kuni 6 ca 150-250 m2 suurust käsitöö palkmaja.

„Põhieesmärk uue halli ehitamisel on 8 km eemal Lintes asuva tootmisüksuse üle toomine meie peatootmisbaasi ja töötajate olmetingimuste parandamine. Samas oleme suurendamas ka tootmist. Sel aastal on juba 4 uut töötajat õpipoisina tööle võetud. Käsitöö palkmajaehitaja ameti omandamine võtab aega pool aastat kuni aasta. Kõigile see suhteliselt raske töö ei istu ka. Aga tore, et kohalikud noored mehed on huvitatud uue ameti õppimisest meie juures ja loodame, et nad ka meile pikemaks tööle jäävad,“ räägib Andrus Prangli.

Aastas ehitab Hobbiton 12-15 maja. Põhiliselt müüb firma maju Norra Kuningriiki, seal on Andrus Prangli sõnul nõudlus eelmise aastaga kõvasti kasvanud. „Suurenenud huvi taga on kindlasti ka meie sealse koostööpartneri Laftekompaniet AS'i hea müügitöö. Samas on nõudluse kasvu olnud märgata ka Rootsis, Soomes ja Eestis,“ lisab ta.

Tänaseks on 20 tegutsemisaasta jooksul Hobbiton erinevatesse riikidesse tarninud üle 450 käsitöö palkmaja. Kodumaise turu kõrval ka Skandinaaviasse, Prantsusmaale ja teistesse Euroopa riikidesse. Kvaliteetsete käsitööpalkmajade eksport on jõudnud muuhulgas ka Ameerika Ühendriikidesse, Venemaale ning Kariibi mere saartele, selgub Puitmajaliidu veebilehelt.

Hobbiton OÜ on maailma suurima käsitööpalkmajatootjate ühenduse, Kanadas baseeruva organisatsiooni International Logbuilders Association pikaaegne liige.