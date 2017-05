Parimad käsitööpalkmajade tootjad selgitatakse välja 27. mail

Puitmajaliit annab teada, et juba seitsmendat korda kogunevad Räpinas Hea Kodu päevade raames tugevaimad Eesti käsitööpalkmajade tootjad, et selgitada välja selle aasta kiireimad ning täpseimad meistrid.

Eesti puitmajaklastri ja Eesti Puitmajaliidu korraldatava kutsevõistluse eesmärk on palkmajaehitaja ameti tutvustamine, väärtustamine ning palkmajaehituse propageerimine.

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse võistlusülesanne on valmistada üks enda jaoks enim sobiv palkmaja nurgatüüp. Võistlejatel on võimalus valida nelja erineva nurgatüübi vahel, milleks on eesti tuulelukuga puhasnurk, Eesti tuulelukuga järsknurk Norra nurk või sadultapp.

Kui võistleja soovib valmistada muud nurgatüüpi peale eelpool kirjeldatud tappide, peab võistleja esitama korraldajatele vähemalt 2 nädalat enne võistluse toimumist nurga spetsifikatsioonid sealjuures arvestades, et võimalik on valmistada ainult tuulelukuga tappi.

Registreerumise tähtaeg on 12.05.2017.a.