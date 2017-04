Pekingi linnakeskuses kulgevad kõnniteed kelgurajana hoone katusel

Ümber Pekingis asuva ostukeskuse katuseaia kulgeb arhitekt Andrew Bombergi loodud lainetav kõnniteede kompleks, mida katab talvekuudel kunstlumi. Sestap saab neid kenasti kelgutamiseks kasutada.

Bombergi firma Aedas, mis asub tegelikult Hong Kongis, disainis Hiina Maailmakaubanduse Keskusele Chaoyangi kesklinna ärirajooni Phase 3C hoone.

Hoone kujutab endast viiendat ja ühtlasi viimast etappi 30 aasta pikkuseks kujunenud projektist, mis hõlmab 14 avalikku hoonet. Viimane hoonetest seotakse juba olemasolevate ja ka alles ehitatavate metrooliinidega nii, et oleks võimalik liigelda kogu ärirajooni hõlmaval 48 kilomeetri pikkusel metrootrassil.

Bromberg pakkus välja silmusekujuliselt välja venitatud hoone, mis aimab järele linnatänavate kulgu ja justkui pakib ärikeskuse koos selle katusel asetseva suure Civic Green’i nimelise katuseaiaga ellipsikujulisse vormi.

Aed paikneb kolmel erineval tasapinnal, seda ümbritseb ühel pool sissepääsu laskuv ja teisel pool tõusev kõnnitee. Selle ääri palistavad vaheldumisi istutatud kirsid ja männid. Külmadel talvekuudel kaetakse laskumine kunstlumega ning sellest saab kelgutajatele liumägi.

Maja ülemised korrused on pisut n-ö tagasi tõmmatud, et teha ruumi rohetavatele terrassidele, istumisaladele ja suurtele puudele.

Hoone tsentri hõivab olümpiamõõtmetes uisuväljak, kohvikud ja poed on seatud ringikujuliselt ümber selle. Hoonesse on kavandatud ka kunstistuudiod, suured näitusepinnad, mahefarm, kultuuri- ja haridusrajatised ning sein kaljuronimise harjutamiseks.

Käesoleva aasta algul pärjati Phase 3C MIPIM auhindade jagamisel Prantsusmaal Cannes parima tulevikuprojekti tiitliga.