Pikenda akna eluiga! Tihendeid vaheta 10 aasta tagant

Head aknad kestavad üsna kaua. Muidugi tingimusel, et nende eest ka hoolitsetakse nagu kord ja kohus. Millised hädavajalikke hooldustöid tuleks akna puhul teha?

Kui aastaid tagasi ette pandud aken hakkab ühel hetkel tuult läbi laskma, siis esmalt kipume süüdistama kohe tootjat. Tegelikult oleme hoopis ise tekkinud olukorras süüdi. Oleme täiesti unustanud akna hoolduse.

Kui aken on õigesti paigaldatud, on selle regulaarne hooldamine juba lihtne. Kõige olulisem on akent aastas korra õlitada ning tihendid puhastada ja silikoonida.

Akna tellimisel võiks kohe uurida, kas aknal on vahetatavad tihendid, millised need on ja kes tihendeid vajadusel vahetama tuleb. Erinevatele aknamudelitele lähevad erinevad tihendid, mida tavakaubanduses ei pruugi olla. Neid toovad Eestisse aknafirmad, kes kõik esindavad teatud kaubamärke.

Lisaks on tihti raske kindlaks teha, mis aknaga täpselt on tegu, kes ja millal selle paigaldas. Alati on mõistlik meister vaatama kutsuda. Aknad on kallid, igal juhul tasub neid enne remontida kui välja vahetada.

Kindlasti ei tohi aknaprofiili ja -klaaside puhastamisel kasutada teravaotsalisi esemeid (metallist pahtlilabidad, noad, terasharjad jms) – nendega võib aknapinnale tekitada jäädava vigastuse.

Kasuta kindlasti õiget õli!

Plastakna hooldus on väga lihtne. Sulust tuleb õlitada, tihendit puhastada ja silikoonida kord aastas. Kui aken lahti teha, siis on sulusel näha väikesed märgid, kuhu silikoonõli tilgutada. Tuleb vaadata aknafirmade kodulehtedelt need konkreetsed kohad suluste peal, kuhu on tarvis õli lasta.

Õlitamine on vajalik, sest liikuvatele detailidele tuleb ikka mingil määral tolmu vahele. Kõik liikuvad mehhanismid tahavad õlitamist. Kõik, mis liigub, see ju kulub. Akende hooldusel on hea kasutada tavalist õli, mis ei tohi sisaldada happeid ega vaike.

Määrima peab kõiki sulusevastuseid ja liikuvaid osi kas masinaõli või tehnilise vaseliiniga; kindlasti ei tohi kasutada rooste eemaldajat, silikoonõli või nn WD40-tüüpi määrdeid. Erinevalt puitaknast plastakende PVC-profiile värviga värskendama ei pea. Tugevalt määrdunud pindade puhul võib kasutada spetsiaalset PVC-akende ja -uste puhastamiseks mõeldud puhastuspiima.

Puitakende puhul on hoolduse lisa see, et neid tuleb kunagi üle värvima hakata. On puitraami pinnakate siis lasuur või värv, teatud aja möödudes tuleb seda kindlasti uuendada.

Vältida tuleks PVC-profiilide puhastamist aknapesuvahenditega – olenevalt vahendist võivad need spetsialistide sõnul tekitada aknaprofiilile staatilise elektri ning aken hakkab tolmu n-ö külge tõmbama.

Loe veel

Tihendi vahetamine võtab 10 minutit

Tihendite silikoonimisel on vaja lasta silikoonõli lapikese peale ja siis käia kerge liigutusega tihendid üle. Kui tihendeid ei silikoonita, kipuvad need kiiremini kuluma ja kinni jääma. Tihendite kulumisest annab märku see, et aken laseb õhku läbi. Põhimõtteliselt võib proovida enne, kui hakata tihendeid välja vahetama, suluste ekstsentrilist kinnitusnuppu pisut peale keerata. Sellekski on konkreetsed juhendid aknatootjate kodulehel olemas. Selline võte võib aidata õhu liigset läbilaskvust likvideerida.

Tihendeid on vaja välja vahetada kindlasti iga 10 aasta tagant. Vahetamise protsess ei ole pikk, kuid peab meeles pidama, et erinevate aknaprofiilide puhul on tihendid erinevad.

Tihendi vahetamine ühe akna puhul võtab aega 10 minutit. PVC-akendel kasutatakse kaht tüüpi tihendeid: keevitatavad PCE-tihendid ja tavapärased EPDM-tihendid; viimaseid kasutatakse ka vanade asendamisel uutega. Mõlemad tihendid on vastupidavad ja ilmastikukindlad, kuid loomulikult teeb aeg oma töö. Vanematel, ca 10–15 aastat tagasi toodetud aknatihenditel hakkab tööiga juba otsa saama. Praegu kasutusel olevad on vastupidavamad ning nende tööiga vähemalt 5 aastat pikem.

PVC-aknaprofiilides on tihendite jaoks spetsiaalne soon ja tänu sellele ei ole aknatihendi vahetuses iseenesest midagi keerulist.

Tihendi juures on oluline selle paksus: profiilide lõikes võib see olla erinev ja vale paksust kasutades võib tihendamise üritus kujuneda hoopis “hõrendamiseks”.

Aknatihendite vahetamises pole tegelikult midagi ülikeerulist: võta tihendi otsast kinni ja tiri maha, vajadusel puhasta nii aknaauku kui ka raami tihendikohta noaotsaga kraapides, pese üle, kuivata ja kleebi uus tihend.