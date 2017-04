Plaanid terrassi ehitada? Uued terrassimaterjalid ja mugavad kinnitusviisid

Terrass on muutunud eramu lahutamatus osaks. Kui teil on sel hooajal plaanis terrassi ehitus või renoveerimine, siis on hea teada, et turule on tulnud uusi materjale ning ka mugavaid terrassilaudade kinnitusviise. Videost saate vaadata terrassilaudade uut kinnitusviisi.

Puumarket annab teada, et nende tootevalikusse lisandusid sel kevadel täiesti uued kahepoolsed terrassilauad. Laua profiil on eriline just sellepoolest, et teada võib paigalda mõlemat pidi, vastavalt sellele millist sooneprofiili eelistatakse, informeerib tootja.

Traditsioonilise terrassilauamaterjali kõrval saab nüüd valida midagi täiesti uut ja teistest eristuvat. Uus terrassilaud on pruuni immutusega ning saadaval ka kahes pikkusmõõdus 4,8 m ja 5,4 m.

Uued kahepoolsed terrassilauad - paigalda, kuidas soovid. Puumarket

Kui terrassilaua valik on tehtud, tuleb valida ka sobilik kinnitusviis. Muidugi jääb traditsiooniline terrassikruvi ilmselt veel paljudeks aastateks eelistatuimaks kinnituslahenduseks, kuid on võimalus proovida ka uusi kinnitusviise.

Kinnitusvahendite tootja Essve pakub siinpuhul uut lähenemist. „Üks küllaltki laialt levinud murekoht on see, et terrassikruvid kipuvad aeg-ajalt murduma. Juba murdunud terrassikruvi asendamine uuega on keerulisem kui esialgu tunduda võib. Lahendamaks purunenud terrassikruvide probleemi ja andmaks terrassile visuaalselt kruvivaba välimust on välja töötatud terrassilaudade peidetud kinnituslahenduse HDS (Hidden Decking System),“ annab tootja teada. Tegemist on kolmest osast koosneva lahendusega:

• paigaldusrakis

• erikujuga roostevaba terrassikruvi

• erikujuga tööriistaotsik

Nimetatud kinnituslahendus võimaldab terrassikruvide varjatud paigaldust – kruvi paigaldatakse rakise abil terrassilaua suhtes 45kraadise nurga all küljelt ning see võimaldab nautida kogu ulatuses visuaalselt kruvivaba terrassi. „Paigaldamisel on soovitav kasutada korraga kahte rakist, sedasi on hõlpsam kindlustada terrassilaudade omavaheline õige vahekaugus,“ soovitab Essve.

Lisaks silmailule on HDS-iga paigaldatud terrass ka praktiline – kruvipäid ei ole tunda palja jalaga astudes, paigalduskohad ei korja endasse mustust ega niiskust ning kuna tegemist on roostevaba-happekindla kruviga siis mängib see temperatuuri ja niiskuse kõikumisest tulenevate pingetega oluliselt paremini kaasa kui tavaline süsinikterasest kruvi, mis omakorda vähendab oluliselt kinnitusvahendi purunemise riski.

See lahendus sobib kõikidele puidust terrassilaudadele, kaasa arvatud lehis ja termotöödeldud puit, mis oma eripära tõttu nõuavad kindlasti A4 keskkonnaklassile vastavat terrassikruvi (n.ö. happekindlat). Samuti ei ole vaja HDS lahenduse puhul täiendavat ettepuurimist eriti kõvasse puitu nagu näiteks tiikpuu, seda siis terrassikruvi nooleotsa meenutava kuju tõttu.

