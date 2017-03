Põneva fassaadiga Mustamäe spordikeskuses jagub rohkelt basseine ja saunu

Poolteise aasta pärast saavad mustamäelased lõpuks oma ujula ja spaakeskusega spordihoone. Ehitus peaks algama järgmisel kuul.

Mustamäelaste üks unistustest, ujulaga spordikeskus, peaks valmima järgmise aasta novembris. Praegu käib veel ehitusloa väljastamise menetlus. Ehitusfirma Astlanda projektijuht Tõnu Madissoon loodab, et peatselt ka ehitusluba väljastatakse ning juba aprillis saab ehitusega alustada.

Efektne maja fassaad tuleb terasplekist ning nähtav muster on plaanis teha kleebisena.

Hoone on kavandatud betoonist kandekarkassiga, välisseinad sandwichpaneelidest. Spordikeskuse brutopind on umbes 13 000 m2.

Spordikeskusesse tulevad järgmised vaba aja veetmise võimalused: 25-meetrine 6-rajaga ujula, SPA ja saunakeskus kaheksa sauna, basseinide ja lastealaga, 18+ SPA ja saunakeskus seitsme sauna ja basseinidega, fitness, jõusaal ja rühmatreeningute saalid, bowling, sportvõimlemine ja batuudikeskus kahes spordisaalis.

Tõnu Madissooni sõnul on ehitamisel kindlasti väljakutseteks veekeskuse konstruktsioonid ning nende ruumide kõrged nõudmised sisekliimale (temperatuur, niiskus).

Vaata järgnevast videost, milline hakkab maja välja nägema.

Mustamäe linnaosa vanema Helle Kalda sõnul asus sellel kinnistul algselt kool, mis kahjuksi oma tegevuse lõpetas. Koolimaja korduvalt põles ja oli väga halvas seisukorras. Seda renoveerida ei olnud enam võimalik ega mõistlik. "Lõpuks sai algatatud detailplaneering. Tegime ka küsitluse linnaosa elanike seas, et millest Mustamäel kõige rohkem puudust tuntakse. Esimesel kohal oli kino ja siis ujula, kultuurikeskus, spordikeskus, saun," räägib Helle Kalda spordihoone saamisloost.

Detailplaneeringu Akadeemia tee 30 kinnistule koostas Mart Hiob (AB Artes Terrae OÜ-st), hoone peaprojekteerija on AS Infragate Eesti ja arhitektuurse osa autor on Hannes Koppel (Asum Arhitektid OÜ-st). Hoone ehitab Astlanda Ehitus OÜ.

Hoonestusõigus seatakse kinnisasjale pindalaga 10 227 m2. Detailplaneering annab õiguse ehitada kinnistule kuni 4 maapealse ja 1 maa-aluse korrusega spordi- ja vabaajakeskus koos ujula ning linnasaunaga.