Põrandaliistude paigaldamise kõige raskem osa on liistude väljasaagimine

Põrandaliist ei lase mööbli või tolmuimejaga seina vigastada ning ühtlasi kaunistab seina alumist äärt. Liist katab kõik ebatasasused, millised võivad tekkida vertikaalse seina ja horisontaalse põranda ühendamisel. Kõige lihtsam on põrandaliiste paigaldada n-ö soomestiilis. Liiste saab paigaldada peenikeste naeltega, spetsiaalse naelapüstoliga, kruvidega ning samuti liimiga, mis on mõeldud liistude paigaldamiseks.

Põrandaliist peidab paisuvuugid puitpõranda ja seina vahel. Tänapäeval on müügil väga erinevate kuju ja konstruktsioonidega ning erinevast materjalist liiste. Enamlevinud põrandaliistud on tavaliselt pehmest puidust. Üks pool on täisnurkne ja teine ümar või iseloomuliku profiiliga. Müügil on ka MDF-liiste, mis on tavaliselt krunditud ning millel pole puitliistudele omaseid pinnadefekte nagu oksakohad. Valida saab ka plastikliiste.

Kõige raskem osa on liistude väljasaagimine. Paigaldamisega saab üldjuhul lahtiste kätega remondihuviline ise hakkama. Liistu paigaldamist on soovitav alati alustada nurgast. Kui toa nurgad ei ole täpselt täisnurksed, vajavad välisnurkade kaldtapid lihvpaberiga parajaks lihvimist.

Pikkade seinte puhul peab paratamatult liiste jätkama. Selleks puhuks kasuta kaldset jätkseotist. Sae liistude otsad saega 45o nurga all. Pane ühenduskohtadesse natuke liimi ja kinnita liistud seinas olevate sõrestikupostide või kiviseinas olevate puitklotside külge.

Naeluta liistud liistunaeltega seina külge. Kipsplaatseina puhul löö naelad sõrestikupostidesse, kasuta nende leidmiseks postidetektorit. Kiviseinte puhul märgi puitklotside asukohad, siis saad naelutada otse nende külge.

Hea oleks kasuta naelatorni, et naelad liistu pinnast sügavamale lüüa. Kui kõik liistud on kinnitatud, täida naelaugud ja ühenduskohad pahtliga.

Liimiga käib töö lihtsalt

Kinnitamise võimalusi on muidugi mitmeid. Kui seintesse on paigaldatud torud või elektrijuhtmed, siis polegi soovitav kinnituseks kasutada kruvisid, vaid montaažiliimi. Siinpuhul võikski eelistada põrandaliiste, mille kinnitamiseks on vaja vaid montaažiliimi. Seda tuleb lasta ribake liistu taha ja sõltuvalt seina kõverusest või sirgusest liistu surve all hoida. Sellise paigaldusviisi miinus on mõistagi pärast liistu eemaldamist töötlemist vajav sein.

Liistud võib kinnitada lisaks liimile ja naeltele ka kruvide või ankrutüüblitega. Kruvikinnituse puhul on vaja teada, millest sein on valmistatud ja vastavalt sellele osta liistu jaoks sobivad kruvid. Kui tulevikus on aga soov liistu remondi ajaks eemaldada, tasub mõelda kinnitusviisi valikul klambrite peale.

Klambritega paigaldatava liistu eelis on võimalus peita selle taha juhtmeid, mis pole võimalik liimitava või kruviga paigaldatava liistu puhul.



Profiili kopeerimine ja nurga saagimine

Enne uute põrandaliistude paigaldamist joonista paberile toa skeem, mis näitab , kuidas liistude otsad lõigata, ja paigaldamise järjekorda.

Võta põrandaliistu tükk ja kopeeri selle profiil risti lõigatud tüki otsale. Sae profiil tapisaega mööda joont välja. Paigalda esimese risti lõigatud tüki ots sisenurka, seejärel kinnita teine, profiili järgi välja saetud otsaga tükk selle peale.

Paigalda põrandaliistud nii, et sel viisil tehtud ühendused ei oleks liiga silmatorkavad. Välisnurgad ühenda kaldtapiga, sisenurgad profiili kopeerides.

Kasutatud materjale käsiraamatust „Kodu remonditööd“, Varrak