Puitplastikust terrassilauad – alternatiiv mugavale koduomanikule

Terrassi saab tänapäeval rajada lisaks puidust laudadele ka puitplastikust terrassilaudadega. Viimased on populaarsust võitnud just mugavust hindavate koduomanike seas, sest terrass ei vaja regulaarset hooldust ning säilitab väljanägemise aastakümneid.

Varemalt on meil üsna palju juttu olnud terrassi ehitamisest puidust laudadest, mida ka eestlased eelistavad ja hindavad. Mida aga kujutavad endast puitplastikust terrassilauad? Puitplastik koosneb kahest komponendist: puidutolmust ja plastikust ning lisaainetest, mis reguleerivad materjalide omadusi. Koostises on 45% puidutolmu, 45% PVCd ning 10% vajalikke lisaaineid.

Puitplastik-mass on ümbritsetud PVC kihiga, mis muudab lauad jalasõbralikuks, libisemiskindlaks ning pinnuvabaks.

Oluline eelis puidust terrassilaudade kõrval on minimaalne hooldusvajadus ning ilmastikukindlus – päiksekiirgus, vihm ja miinuskraadid ei muuda puitplastik terrassilaua värvust. Materjali ei pea õlitama ega värvima. Innovaatiline kahekihiline pressimistehnoloogia pärsib temperatuuri muutumisel materjali paisumist ja kahanemist ca 4-5 korda, mis muudab terrassilauad 99% mõõdus püsivaks.

Vihma korral ei muutu puhas laud libedaks, pärast vihmasadu kuivab kiirelt, sest materjal ei ima endasse vett. Materjal on üsna tulekindel ning resistentne ka hallituse ja seene tekkele. Lauad ei pleegi päikese käes ning neid ei ohusta puidukahjurid. Materjal on löögikindel.

Puitplastikust terrassilaudade kasutusvaldkond on väga lai: neid võib kasutada ka korrusmajade rõdude põrandatele, kasvuhoonete käiguteede ehitamiseks, laste liivakastide äärteks ning kompostikastide ehitamiseks, aiateede, rabateede, paadisildade, piirdeaedade ja lamekatuste rajamiseks.

Materjal on töödeldav puidutöötluse tööriistadega: saag, frees, puur, kruvi, liivapaber. Kruviaugud tuleb ette puurida (2,5 mm auk).

Kes eelistab terrassi ehitamisel sel hooajal minna lihtsamat teed, siis puitplastikust lauad on üsna hea alternatiiv.

Infoallikas Lincona, Põrandakeskus, Kilekeskus