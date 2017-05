Räpinas võistlesid parimad palkmajaehitajad. Kes tegi ilusama nurgatapi?

Eesti Puitmajaliit ja Puitmajaklaster korraldasid 27. mail Räpinas Hea Kodu Päevade raames seitsmendat korda käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistlust. Pealtvaatajad said näha, kuidas Eesti parimate meistrite käe all valmib ühe ehtsa käsitööpalkmaja olulisem detail – nurgatapp. Võitlusel võtsid mõõtu 8 Eesti palkmajameistrit.

Kutsevõistlus on käsitöö palkmajatootjatele üks olulisim sektori sündmus kuna sarnast võistlust lähiriikides ei korraldata. Kutsevõistluse tihedas konkurentsis saavutas parima tulemuse taas EstNor OÜ esindaja Veiko Palm, kes kaitses tulemusega 23,56 minutit eelmise aasta tiitlit ning on nüüdsest kutsevõistluse neljakordne võitja.

Teise koha saavutas Margus Palolill MTÜ-st Vanajamaja ajaga 27,56 minutit ning kolmanda koha pälvis Saulerman OÜ töötaja Ahto Naruski ajaga 30,23 minutit.

Kutsevõistluse peamine eesmärk on palkmajaehitaja ameti tutvustamine, väärtustamine ning palkmajaehituse propageerimine ja arendamine. „Traditsiooniks saanud palkmajameistrite kutsevõistluse korraldamine on kahtlemata vajalik ja tore ettevõtmine, mille kaudu saame ajaloolist ehitusviisi ka laiemale publikule tutvustada. Palkmajameistrid said põneva võistluse raames oma tehnikat ja tööriistu kõigile tutvustada,“ sõnas Eesti Puitmajaliidu juhatuse esimees Kaarel Väer.

Sel korral tegi võistluse nii osavõtjate kui pealtvaatajate jaoks eriliseks tööriistade kasutamisega seotud reglemendi muudatus. Nimelt eelmiste aastatega võrreldes olid nurgatüübi valmistamiseks kõik tööriistad nö vabad, võistlejad said loa kasutada kõiki tööriistu ja –vahendeid, mis kiire ja hea tulemuse saavutamiseks vaja oli.

Hinnatakse kiirust ja täpsust

Käsitöö palkmajaehitajate kutsevõistluse võistlusülesanne on valmistada üks enda jaoks enim sobiv palkmaja nurgatüüp. Võistlejatel on võimalus valida nelja erineva nurgatüübi vahel, milleks on Eesti tuulelukuga puhasnurk, eesti tuulelukuga järsknurk, Norra nurk ja sadultapp.

Kohtunikud hindavad palgi paikapanemise kiirust ja täpsust. Võistluse võidab eeltoodud ülesande lühima ajaga teostanud võistleja – seejuures võisteldakse ühes kategoorias, mistõttu tuleks võistlejal valida valmistamiseks nurgatüüp, mille valmistamises on ta vilunuim ning mille valmistamine võtab tal eeldatavalt kõige vähem aega.