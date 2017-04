Raudne partner pakub teenimisvõimalust

Soojade päevade saabumisega alustab ettevõte Refonda taas traditsioonilist vanaraua kogumise kampaaniat ja pakub kõikidele soovijatele mittevajaliku metallikola pealt teenida. Pärast pikka talve püütakse ikka tarbetutest asjadest lahti saada, et suvele kergelt ja liigse taagata vastu minna. Selleks taagaks on kuuris, garaažis või suvilas vedelev vana rauakola.

Aga vanad metallvannid, malmradiaatorid, metallkonstruktsioonid, kodumasinad (pesumasinad, külmikud, gaasipliidid) ja metalli sisaldav prügi võivad sisse tuua kena kopika.

Kampaania algab esmaspäeval, 3. aprillil ja kestab 2 kuud, kuni 31. maini 2017. Kampaania deviis on sel aastal „Roostetav metall — sinu kapital!“

Kampaania käigus saab kõigis üheksas vastuvõtupunktis iga ära antud tonni metalli eest rohkem raha kui tavaliselt.

Selleks tuleb enne arveldust keerutada juba varasematest kampaaniatest tuttavat õnneratast, mis paigaldatakse kõikidele Refonda platsidele ja saada iga tonni eest tavahinnale lisa. Fortuuna otsustab, kas lisaks saab 5, 10, 15 või (kõige õnnelikemale) 30 eurot.

Suurepärane võimalus vabaneda metalllikolast, ja veel selle pealt teenidagi!

Ka see pole veel kõik. Iga kampaaniast osavõtja osaleb automaatselt peaauhinna loosimisel, milleks on kinkekaardid 1000 liitri autokütuse ostmiseks.

Kasutage suurepärast võimalust teha midagi kasulikku ja saada vana kasutult seisva metalli eest kena rahasumma! Ja kui veab, siis 1000 liitrit autokütust pealekauba!

Refonda tähendab alati häid hindu ja suurepärast teenindust!

Refonda vastuvõtupunktid asuvad Tallinnas (kaks platsi), Tartus, Narvas, Rakveres, Pärnus, Türil, Kohtla-Järvel ja Võrus.

Lähemalt saab kampaania, vastuvõtupunktide ja vanametalli hindade kohta uurida Refonda tasuta infotelefonil 1817 või kodulehel www.refonda.ee. Samast saab tellida ka veoki suurekoguselise laadungi jaoks.

Refonda on Eesti kapitalile rajatud ettevõte, mis kuulub kontserni BLRT GRUPP AS koosseisu. Kontserni põhitegevused on laevaehitus, laevaremont, metallkonstruktsioonide valmistamine, masinaehitus, vanametalli töötlemine, kaubaveod, sadamateenused ja laadimis- ning lossimistööd.

Kontserni kuulub 65 tütarettevõtet Eestist, Lätist, Leedust, Ukrainast, Venemaalt, Soomest ja Norrast. BLRT GRUPP annab tööd rohkem kui neljale tuhandele inimesele.