Reedel avatakse uus Balti Jaama Turg. Väga palju betooni ja terast ning lisaks 4 lõhkekeha

Juba sel reedel avatakse kauaoodatud, uue sisu ja vormi saanud Balti Jaama Turg. Ehitusprotsessi võib lühidalt kokku võtta järgmiselt: BIMis tehtud hoone ehitus kulges sujuvalt, kulus palju betooni ja terast, ehitati pealinna suurim valtsplekk-katus ning lisaks saadi kätte 4 lõhkekeha.

„Ehitusprotsess on kulgenud plaanipäraselt. Vaatamata üsna keerukale ehitisele suuri üllatusi ega probleeme ei esinenud. Maapõuest tuli küll möödunud suvel välja 4 lõhkekeha, mille avastamine muutis kopajuhid juba üsna ettevaatlikuks. Betooni ja terast kulus ehitusel üsna palju. Samuti on tegemist tõenäoliselt ühe suurima käsitsi paigaldatud valtsplekist katusega Tallinnas - valtsplekist katuse pindala on 10 600 m2,“ vaatab Astri Kinnisvara OÜ juhatuse liige Tarmo Kleimann tagasi põnevale aastale.

„BIM mudelis projektiga töötada oli üsna huvitav, see muutis näiteks torustike kulgemise ja nende ristumiste jälgimise palju arusaadavamaks ja selgemaks,“ lisab ta.

2014.aastal valiti KOKO Arhitektide projekt teiste kandidaatide seast välja üsna üksmeelselt - see oli lihtsalt teistest parem. Tarmo Kleimanni sõnul arvestas projekt vana ajaloolist hoonestust ja sobitus suurepäraselt keskkonda.

Projekteerimisel sai arvestatud kohaliku kogukonna ja linna ning linnaosa soovide, ootuste ja märkustega. „Püüdsime säilitada vanu ja ajaloolisi paekivimüüre niipalju kui võimalik. Eesmärk oli säilitada turuhõngu ja luua n-ö korrastatud korrapäratus,“ ütleb juhatuse liige.

Turukompleks koosneb kolmest ajaloolisest hoonest ning hoonete vahelistest aladest, mis on kaetud ühtse katusega. Kauplemine toimub kolmel erineval tasapinnal ning ka väljaspool hooneid kioskites ja müügilettidel.

Meenutus ehitusprotsessist.

Erinevate sihtrühmade kohtumispaik

Kogu projekti maksumuseks kujunes 24 miljonit eurot, millele lisandub muidugi kinnistu soetamise hind.

Tarmo Kliemanni sõnul annab Balti Jaama Turg turukaubandusele Eestis uue tähenduse. See on aastaringselt tegutsev universaalturg, kus kaubeldakse nii värske toidukauba kui ka riiete, vanavara ja antiikkaubaga. Samuti on turg vaba-aja ja meelelahutuskoht, kus saab nautida erinevaid tänavatoidumaitseid, vaadata kuidas demoköögis erinevad kokad õpetavad turul müüdavatest saadustest maitsvat toitu valmistama ning samuti saab ilusa ilmaga lihtsalt rüübata terrassil istudes kohapeal pruulitud õlut või siidrit.

„Balti Jaama Turg ei ole kaubanduskeskus ning ei konkureeri mitte ühegi Tallinna kaubanduskeskusega. Balti Jaama Turg on kohtumispaik väga erinevatele sihtrühmadele nagu rongireisija, kogukonna elanik, turist, toidugurmaan, pensionär, tudeng ning igaüks leiab sealt endale midagi,“ on Tarmo Kleimann veendunud.