Rocca al Mare koolis avati amfiteatrikujuline betoonist õueklass

Rocca al Mare koolis avati Ateena kool ehk amfiteatrikujuline õueklass, mille disainisid õpilane Hans Hubert Sams ja arhitekt Emil Urbel. Õueklassi ehitas valmis NOBE (Nordecon Betoon OÜ).

Ateena kool on RaM kooli õpilaste ideekonkursi „Lahe vahe tund“ võitnud leidlik lahendus õpikeskkonna mitmekesistamiseks. Projekti idee autor on kooli abiturient Hans Hubert Sams, eestvedaja on RaM kooli arengufond. Ligi 100 inimest mahutav amfiteater võimaldab vabas õhus läbi viia koolitunde, esitada näitemänge, mängida pilli või teha kooriproovi.

Ateena kooli motoks on Horatiuse ladinakeelne ütlus “Sapere aude” ehk “julge olla tark”, julgustamaks õpilasi olema uudishimulikud. Ateena kool on kõnekas näide sellest, kuidas julged ideed saavad kooli kogukonna (õpilased, õpetajad, lapsevanemad) ühisel ettevõtmisel teoks.