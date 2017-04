Selle suve turismimagnet: Tartusse ehitatakse maja, mis seisab tagurpidi

Tagurpidi maja Poolas, Szymbarkis. Maja ehitust rahastas suurärimees Daniel Czapiewski. Üks suur turismimagnet selles piirkonnas. Shutterstock

Küsimusele, miks peaks üks maja seisma katuse peal, vundament taeva poole, selle ei oska keegi arukat vastust anda. Igatahes on võib tagurpidi maju leida üle maailma – Ukrainast Dubaini või Poolast Malaisiani. Üks põhjus on ehk see, et tegemist on vaieldamatult suurte turismimagnetitega. Ka Eestis saab umbes pooleteise kuu pärast näha oma tagurpidi maja.