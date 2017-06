Sokli niiskuskaitse nii seest kui väljast

Suur osa hoone konstruktsioonist on maapinnaga kokkupuutes ja peab vastu pidama sademe- ja pinnasevee mõjudele. Niiskus võib lõhkuda maja konstruktsiooni ning rikkuda selle sisekliimat. Sestap on õige hüdroisolatsioon hädavajalik, kirjutab juuni TM Kodu ja Ehitus.

Valides vundamendi rajamiseks ehitusmaterjale, tuleb eelkõige lähtuda pinnase iseloomust, niiskusest, selle külmumise sügavusest ning ümbruskonna kliimatingimustest. Enamik vundamendimaterjale – betoon, tellis, mineraalkrohv – on poorsed ja lasevad kergesti niiskust läbi. "Sokli kehv hüdroisolatsioon põhjustab hallitusseente teket ja lekkeid, mis viivad ehitise lagunemisele," hoiatab Saint-Gobain Ehitustoodete tootejuht Mihkel Ojamets.



Bituumen levinuim

Hüdrosiolatsioonimaterjalidest enim kasutatavad on bituumeni baasil tooted. "Bituumen-hüdroisolatsioon võib olla nii isekleepuva rullmembraanina kui ka võõbatava mastiksina," räägib Ojamets. Valik tuleks tema sõnul teha sõltuvalt veesurve liigist ja aluspinnast: näiteks isekleepuvat rullmembraani ei ole soovituslik paigaldada suure veekoormusega piirkondadesse, seal töötab aga võõbatav bituumenmastiks, millega saab katkematu hüdroisolatsioonikihi. "Neid materjale on lihtne paigaldada ja pärast kuivamist jäävad need elastseks ja vastupidavaks ka aluspinna deformatsioonide korral."

Enne hüdroisolatsiooni peale kandmist peab kontrollima vundamendi konstruktsiooni seisukorda. "Vanade ehitiste renoveerimisel tuleb eemaldada lahtised ja pudedad segukihid kuni tugeva aluspinnani," ütleb Ojamets. "Ebatasasused tasandatakse polümeerse tsementkrohviga. Uute välisseinte puhul – näiteks Fibo plokk või betoonmüür – tuleb krobeline aluspind enne hüdroisolastioonitöid samuti tasandada."



Vajalik on hea nakkuvus

Et saavutada hüdroisolatsioonile hea nake, tuleb esmalt pinnale kanda nakkekiht. Nakkekihi tegemiseks võõbatakse pind üle, kasutades bituumenemulsiooni vesilahust (lahjendatuna veega 1:10-le). Vesilahuse kulu on u 0,015 l/m² ja kuivab orienteeruvalt 2 tundi.

Esimene kiht hüdroisolatsiooni kantakse peale õhukeselt (u 0,5 mm), tugevalt aluspinnale surudes – et täituksid poorid ja oleks tagatud nake. Teise kihiga saavutatakse nõutav hüdroisolatsioonikihi paksus (3–4 mm). Materjali kulu sõltuvalt kihipakusest on 3,5–4,5 l/m².

On ka teine moodus. "Uue ehitise vundamendi ning sokli niiskuse ja vee vastu tõkestamiseks on võimalus kasutada lamineeritud iseliimuvaid bituumenkilesid. Kui krunt pinnal, tugevdatakse kileribadega nurgad, paisuvuugid ja läbiviiguavade ümbrused ning seejärel rullitakse bituumenkile pinnale – vertikaalpindadel suunaga ülevalt alla, horisontaalpinnal kalde suunas," kõneleb Henkel Balti tootejuht Andres Mikli. Bituumenkile sobib katmiseks nii vundamentidel, soklitel kui ka rõdudel ja terrassidel niiskuse poolsest küljest. Kile eelis on kiire ja puhas töö ning tugev ja kestev tulemus. Eeldus on aga sile aluspind. Jaheda ilmaga võib kasutada kilet, mida saab paigaldada kuni -10 ᵒC juures. Pindadel, kus kile kasutamine on välistatud, saab kasutada elastset bituumenmassi: aluspind krunditakse tavaliselt sama toote vesilahusega ja pärast kuivamist kaetakse massiga. Peale võib kanda nii hõõruti ehk liibi kui ka pihustiga.

Soojustus



Mikli lisab, et bituumenmassiga saab kinnitada ka soojustusisolatsiooni või drenaažiplaate. "Bituumenmassi kasutamise eelis on sobivus vanade ja ebatasaste pindadega ning masinaga paigaldatavus. Kulunorm soojustuse liimimisel on u 1,5 l/m². Enne tagasitäite tegemist peab hüdroisolastioon kuivama vähemalt 3 ööpäeva."

Paigus, kus bituumenipõhised materjalid on sobimatud, soovitab Mikli kasutada aktiivpolümeeridega "puhtaid" pinnakatteid. "Need on enamasti kergesti peale kantavad segud, mis saavutavad vajaliku ilmastikukindluse juba 2,5 tunniga. Sarnaselt bituumenmassile saab neidki kasutada isolatsiooni- või drenaažiplaatide kinnitamiseks aga võib ka üle värvida. Toode jääb nägus ka viimistluskihina."



Kui väljast ei saa…

Üks võimalus seestpoolt hüdroisoleerimiseks on kasutada tsemendipõhist segu, mis tõkestab vee ja niiskuse juurdepääsu veesurve negatiivsest küljest. Teisisõnu saab sellega näiteks keldri seinu ja põrandat töödeldes tekitada kihi, mis ei lase veel sisse imbuda. Selliste segude eriomadus on ka mikropragude täitmine ja vee juurdevoolu tõkestamine. Toimemehhanism on lihtne – aluspinnast niiskusega seguni jõudvad soolad kristalliseeruvad mikropragudes ja hakkavad paisuma sulgedes edasise tee veele.

Siseruumides kasutamiseks mõeldud hüdroisolatsiooni membraane või mastikseid välitingimustes kasutada ei tohi. Tihti ei talu need suuri temperatuurimuutusi või pole ilmastikukindlad.

Ajaloolistel hoonetel soovitab Andres Mikli mööda seinu kapillaarselt üles imenduv niiskus tõkestada selleks ette nähtud tänapäevaste vahenditega, nt injekteerimiskreemiga. Samuti on võimalik kaitsta erineva vanusega hooneid juba toimiva soolakahjustuse eest näiteks imenduva vedelikuga, mis seinas kristalliseerudes moodustab vundamendi ja seina vaheosas horisontaalse veetõkkekihi. Poorsete renoveerimissegudega saab aga vertikaalpindadel vundamenti ja seinu lõhkuvad soolad ohutult krohvisegu pooridesse koguda.

Allikas: TM Kodu ja Ehitus juuni number