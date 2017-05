Soojendusega käepidemetega saag. Vaata videost, kuidas teritada saeketti viiliga

Sae kütusepaak on läbipaistev, et saaks hinnata kütusekogust.

Echo tootevalikus on uus profisaag CS-501SX raskeks metsatööks. Selle soojendusega kummikattega käepidemed suurendavad kasutusmugavust külmades ja märgades oludes. Kõige intensiivsem metsalõikus käib just talvekuudel. Ideaalse kaalu ja võimsuse suhtega saag tõsiseks metsatööks, kergeim 50 cm3 saagide hulgas.

Jaapani tootja valmistatud sae mootor töömahuga 50,2 cm3 arendab võimsust 2,57 kW. Sae kaal on 4,9 kg. Suurendatud vastupidavusega juhtplaadi pikkus on 15“/38 cm, kett 1,5 mm .325 64 hammast. Kütusepaagi maht 500 ml, õlipaagil 280 ml. Sael on magneesiumsulamist karter, dekompressiooniklapp, ujuv veotähik, reguleeritav ketiõli pealevool, külgmine ketipingutus. Sae kütusepaak on läbipaistev, et saaks hinnata kütusekogust ja suuri paagikorke saab avada ka starteri käepidemega. Komplektis on ka lumekate.