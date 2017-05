Soojust terrassile elektrikiirguri või gaasisoojendiga

Kui suvesooja ei jagu, teeb elektri- või gaasisoojendi aias või rõdul olemise mõnusamaks, kirjutab kodus.ee. Soojendi ostmisel tuleb lähtuda soojendatava ruumi suurusest ja vooluühenduse olemasolust. Enamik soojuskiirgureid sobivad õue, kuid mitte kõiki ei saa kasutada näiteks väikesel klaasitud rõdul.

Aeda ja rõdule sobiva soojendi ostmisel tuleks teada soojendatava ruumi suurust ja seda, kas seal on tuuline (avatud rõdu, terrass). Soojuskiirgurte hinnad võivad olla üsna erinevad: lihtne infrapunakiirgur võib maksta 30 eurot, gaasikiirgur 300 eurot ja mitmekülgsete kasutusvõimalustega (mp-mängija, ekraan) siirdatav infrapunakiirgur lausa 1500 eurot.

Soojendite hooaeg võib alata juba lihavõtete ajal ja jätkuda veel novembriski. Rõdude klaasimine on tänapäeval tavaline, kinnisele rõdule sobib hästi näiteks elektrikiirgur.

Soojendid võib jaotada elektri- ja gaasikiirguriteks ning paigaldamise järgi statsionaarselt paigaldatavateks ja siirdatavateks. On ka mudeleid, mida saab kas alaliselt kinnitada või ühest kohast teise viia.

Kui elektrikiirgurid sobivad üldjuhul nii kinnisele, klaasitud rõdule kui ka välja terrassile, siis näiteks vedelgaasil töötavat kiirgurit ei tasu väikesel klaasitud rõdul kasutada. Gaasikiirgur vajab töötamiseks hapnikku ja kui seda kasutatakse väikesel suletud rõdul, pole inimestel endil seal võimalik viibida. Terrassil või aias on aga vedelgaasil töötav soojendi omal kohal, pealegi saab selle asukohta soovi korral kergesti vahetada.

Loe veel

Elektrikiirgurid

Terrassi või rõdu on kõige lihtsam soojendada elektrikiirguriga, mis võib hinna ja kvaliteedi suhte poolest olla igati hea ost. Väikese, odava, statsionaarse kinnitusega soojendi saab mõnekümne euro eest, aga suur siirdatav seade võib maksta ka kümme korda rohkem.

Elektrikiirguri jaoks peab kasutuskoha läheduses olema maandatud pistikupesa. Kauplustes on saada väga palju mudeleid.

Elektrikiirgurid on tavaliselt infrapunaseadmed. Infrapunakiirgus on elektromagnetiline kiirgus, mille lainepikkus on nähtava valguse lainepikkusest suurem ja mikrolainekiirgusest väiksem. Päikeselt maale jõudev lühilainekiirgus on peamiselt infrapuna- ehk soojuskiirgus. Terrassisoojendi võib olla infrapunakiirgur ja selle kütteelemendiks võib olla näiteks süsinik-, halogeen- või kvartselement.

Infrapunakiirgur soojendab üldjuhul inimesi, mitte õhku. Seadet on meeldiv kasutada, kuna see soojendab kiiresti ja sageli ka tõhusalt. Soojendav mõju on tunda kohe, kui seade sisse lülitatakse.

Gaasisoojendid

Gaasisoojendi on eriti hea sel juhul, kui soojust tahetakse saada kiiresti ning ühtlasi soovitakse nautida elava tule leeki. Mudelist sõltuvalt võib soojendil olla leegivalveseade ja CO2 andur, soojendit saab väga kergesti ühest kohast teise tõsta või seinale riputada.

Ühel mudelil on keraamilised elemendid, seade ise töötab vedelgaasil. Gaasisoojendite küttevõimsus on 600–4200 W, gaasikulu on maksimaalselt 326 grammi tunnis.

Gaasisoojendit kasutamisel siseruumides tuleb arvestada sellega, et seadmest eraldub veidi niiskust. Petrooleumil töötav soojendi ei anna välja peaaegu mingit lõhna ega niiskust. Petrooleumisoojendi kütab ruumi kiiresti üles.

Pikemalt loe kodus.ee veebilehelt.