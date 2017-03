Soovid moodsat kodu? Vaata, mis on aasta 2017 värvitrendid

Kevad toob soovi oma kodunt talve hallus välja peletada. Seinte värskendusvärvimine annab kodule uue hingamise. Vaata, millised toonid on värvitootjad valinud selle aasta hittideks.

Sadolini 2017. aasta kohustuslikuks värvitooniks on Denim Drift, mille valis välja disainivaldkonna parimatest esindajatest koosnev rahvusvaheline spetsialistide kogu. See toon on lihtsalt kohandatav igas võtmes, sobib erinevate elu- ja sisekujundusstiilidega. See toon sobib hästi nii kööki kui ka magamistuppa. Sadolini rahvusvaheliste disainitrendide analüüs näitas, et hetke moevärv on sinine.

Sadolini valitud värvitoon on niihästi teksa- kui ka kuningliku sameti värv. Kaunis ja värske toon, mis paneb igaühe end hästi tundma.

Tikkurila aasta vävitoon on Angora H466

Angora H466 Tikkurila

Tikkurila 2017. aasta värvitoon on stiilne Angora H466. Sellest õhkub ehtprantsuslikku komplikatsioonidest priid sarmi, mida vürtsitab oskus ajaga kaasas käia. Angora ei ole jõuline deklaratsioon, vaid kaunis ja värske foonitoon, mis sobib paljudesse kodudesse.

Sisekujundajale on Angora otstarbekalt neutraalne valik, samas olemata igav või jõuetu.

Tikkurila aasta värvi valisid ja värvikollektsioonid koostasid moekunstnik Teemu Muurimäki, sisekujundaja Susanna Vento ja Tikkurila disainipealik Marika Raike.

Lähemalt saad värvitrendidega tutvuda www.sadolin.ee, www.tikkurila.ee