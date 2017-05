Taasavati Betoonimeistri Tartu Vahi tehas. Ettevõte taaskasutab betoonijääke

Kaubabetoonitootja ASi Betoonimeister tütarfirma Betoonimeister Tartu AS taaskäivitab Tartus Vahi tehnopargis aasta tagasi ASilt TMB soetatud betoonitehase ja betoonijääkide taaskasutusseadme.

Kalle Suitslepp, Betoonimeister ASi juhatuse esimees selgitab taaskasutustehnoloogiat: “Kaubabetooni tootmisel ja transportimisel on pärast tööde lõppu tarvidus pesta kõiki seadmeid, tihti tellitakse betooni väikese varuga, mõnikord juhtub äpardusi ja üle jäävad kogused on vahel väga suured. Ülejäävat betooni ja betoonimikserite pesemisest järgi jäävat tsemendist vett kanalisatsiooni ja loodusesse lasta ei saa. Selleks, et mitte teha kulutusi jäätmekäitlusele, vaid materjale taaskasutada, oleme kõikidesse oma statsionaarsetesse tehastesse soetanud taaskasutusseadmed. Utiliseeritav betoon töödeldakse koos pesuveega taaskasutusseadmes, kus mehaaniliselt eraldatakse pesuveest täitematerjal – liiv ja killustik. Aktiivsuse kaotanud tsement pumbatakse koos veega basseini, kus suured mikserid seda pidevalt segavad, et tsement ei saaks basseini põhja settida. Basseinis olevat vett kasutatakse betooni tootmiseks, vee koostist kontrollib laborant.”



Taaskasutusseadme eraldatav liiva ja killustiku segu sobib täitematerjaliks. Betoonimeister



Taaskasutusseadme eraldatav liiva ja killustiku segu sobib täitematerjaliks, on hästi tihendatav ja autodega sõidetav. Samuti sobib see materjal hästi betoonkivide paigaldamisel aluse tegemiseks.

“Saame teha betooni puhtast veest ja taaskasutatavast pesuveest. Pesuvee osalisel lisamisel saab betoon plastsem, teda on kergem pumbata ja nagu praktika näitab, on taaskasutatava tsemendivee baasil tehtud betoon suurema lõpliku survetugevusega. Taaskasutusvesi on asendamatu põrandabetoonide retseptide koostamisel – pesuvee õige koguse lisamine vähendab pragude tekkimise riski, betoon on kiiremini ja paremini lihvitav,” selgitab Kalle Suitslepp.

Betoonimeister Tartu sai tänavu 10 aastaseks. Kuni eelmise aastani asus tootmisbaas Aoveres, tänaseks on seal asunud mobiilne tehas Liebherr Betomix 3.0 on kolitud Tallinna, kus nõudlus betoonile kõige suurem.



Kalle Suitslepa sõnul on taaskasutusvesi asendamatu põrandabetoonide retseptide koostamisel. Erakogu



2016. aasta suvel ostis Betoonimeister Tartu ASilt TMB Vahi tööstuspargis asuva kaubabetooni tehase, kus on segisti mahutavusega 3 kuupmeetrit ning mille maksimaalne tootlikkus ca 80 m3 tunnis. Vahi tootmisbaasi 2006. aastal rajatud tehasele oli algselt lisatud ka betooni taaskasutuse seadmed. Paraku neid seadmeid projekteerinud ja tarninud Soome firma pakutud lahendus ei hakanud tööle, kuna projekteerimisvea tõttu ei saanud pesuvett tootmiseks taaskasutada.

Betoonimeistri spetsialistid ehitasid tehase taaskasutuse osa täielikult ringi. Osteti uus seade Liebherr LRS 806, inseneribüroo IB Krates valmistas kaasaegse juhtimissüsteemi. Halli rajati uued pesukohad betoonimikseritele ja betoonipumpadele.

2005. aastal asutatud Betoonimeister AS on üks kolmest Eesti suuremast kaubabetooni tootjast, kelle viis betoonitehast asuvad Tallinnas, Jõhvis, Tartus ja Rõstlas. Ettevõttel on üle 40 ühiku tehnikat betooni transpordiks ja pumpamiseks ja seal töötab kokku 75 inimest. 2016. aastal tootis Betoonimeister üle 160 tuhande kuupmeetri betooni. Kontserni 2016. aasta käive oli ligi 14 miljonit eurot, tütarfirma Betoonimeister Tartu panus sellesse oli 3,6 miljonit eurot.