Ei ole mingi uudis, et Eesti kinnisvaraturust valdava osa moodustavad tehingud Tallinnas ja selle ümbruses. Tegelikult ongi Eestis veel vaid üks piirkond, kus samuti on märkimisväärne tehingute arv. See on Tartu ja selle lähivallad. Pindi Kinnisvara võrdles just Tallinna korteri keskmist ruutmeetri hinda ja pealinna keskmist netotöötasu. Mis pilt sealt vastu vaatab?