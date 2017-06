Täispuidust dekoratiivsete seinapaneelide tootja sai uudse lahendusena valmis söestatud pinnaga plaadid

Eriilmelisi puidust seinapaneele võib kasutada põhimõtteliselt igal pool. Mõni päev tagasi õnnestus seinapaneelide tootjal EmotionWalls’il välja töötada ka yakisugi tehnikas töödeldud ehk põletatud pinnaga vastupidavad plaadid.

Täispuidust dekoratiivsete seinapaneelidega saab luua väga omapäraseid sise- ja välikujunduse lahendusi. Paneele võib kasutada nii eluruumide kui ka avalike ruumide kaunistamiseks. Suurem osa toodetest sobivad ka sauna. Seinapaneele võib paigaldada nii siseruumidesse kui ka fassaadile. Fassaadile paigaldamisel tuleb muidugi jälgida tootepõhist märgistust.

Seinapaneelide tootmisel kasutatakse lehtpuid, mida rahva seas kutsutakse sageli „väärispuiduks“. Pakutav tootevalik sisaldab 20 eriilmelist toodet 8 erinevast puiduliigist.

EmotionWalls OÜ juht Peep Ani ütleb, et seinapaneele toodetakse praegu tamme-, saare-, pähkli-,termotöödeldud kase-, termotöödeldud saare-, söestatud kuuse- ja oliivipuidust, eritellimusel saab ka nn mustast tammest paneele.

„Lisaks saime nüüd pärast pikka katsetusaega alles eelmisel nädalal selgeks ka kõige paremini söestamist kannatava plaatmaterjali tegemise, mida annab nii enne kui ka pärast söestamist töödelda ja mille pind jääb nii kõva, et sellest kannatab isegi mööblit teha. Seni jäid kõik katsetatud materjalid peale põletamist pudedaks, uus materjal aga ei jää. Kindlasti leiab see uus söestatud materjal palju kasutust interjööris ning ka mööbli tootmisel," ütleb Peep Ani.



Pikad katsetused andsid tulemuse ning nüüd on võimalik saada ka söestatud pinnaga plaate. Emotionwalls OÜ

Seinapaneelid kannatavad niiskust ja kuuma

Ettevõte toodab seinapaneele peamiselt teiste tootjate jääkidest, mis muidu tee ahju leiaks, on nende käitlemine mõnevõrra komplitseeritum tavamaterjalist. „Materjal on lühike ja enamikel seadmetel on miinimum sisestuspikkusega detaili piirang, tuleb seda töödelda suures osas käsitsi. Seega võib öelda, et seinapaneelide puhul on tegemist 100 % Eesti käsitööga. Seni kuni toorme hind seda teha võimaldab, jätkamegi materjali tootmist nii nagu täna seda teeme.

Seoses käsitööga oleme pidanud ise välja mõtlema ja tegema erinevaid rakiseid, ehitama standardpuutööpinkidele lisajuhikuid ja siine, et töö oleks ohutu ja võimaldaks töödelda väikseid detaile,“ seletab Peep Ani.

Plaatide paigaldus on sama lihtne, kui laminaatparketi paigaldus. Need paigaldatakse kas montaažiliimi või naelapüssiga olenevalt aluspinnast. Uut rida alustatakse tükiga, mis eelnevast reast üle jäi - nii et materjalikadu on minimaalne.

Seinapaneelid on tehtud niiskust ja kuuma (kuni 120 kraadi) kannatavatest materjalidest, st sobivad kõikidesse siseruumidesse, kaasa arvatud sauna leiliruumi.

„Meie müüme paneele enamjaolt töötlemata kujul, kuid kui klient soovib, siis lakime, õlitame või peitsime vastavalt kliendi soovile, kõikide tavapoes olevate viimistlustoodetega. Seinu puhastatakse kas tolmuimeja kõvema harjasotsiku või lihtsalt tolmuharjaga,“ ütleb Peep Ani.