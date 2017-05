„Taksojuhid“ viivad kinnisvaraarendajate maine alla

Eesti kinnisvaraturul on kanda kinnitamas uus tõug investoreid - alla 10%lised üüritootlused ahnemaid ei rahulda ning sestap on sisenetud arendusturule.

Aktsiaturgudel öeldakse, et kui taksojuhid hakkavad väärtpabereid ostma, on viimane aeg enda omad maha müüa. Alustuseks olgu öeldud, et taksojuhi amet on igati väärikas ja mul pole taksojuhtide vastu mitte midagi. Aga see selleks.

Eesti kinnisvaraturul on tõsine probleem - metafoorina „taksojuhid“ ehk täiesti teiste valdkondade esindajad on õilmitseva turu valguses hakanud oma vaba raha kinnisvaraturule paiskama.

Üldiselt on värsked investeeringud turule ikkagi head ja teretulnud, seda enam, et eestlaste kodumajapidamiste käes on rekordarv hoiuseid ehk täpsemini 6,4 miljardit eurot, mis intressi kogumata kontodel vedeleb.

Kellel siis ikka kahju peaks olema, kui rahaga osatakse raha teha ja inimeste jõukus veelgi kasvaks. Olgu arst, õpetaja või taksojuht, abiks on ikka, kui investeeringuna ostetud korter üüritulu teenib ja loodetavasti ka lastele väärtust kasvatavaks pärandiks on.

Paraku on Eesti kinnisvaraturul kanda kinnitamas uus tõug investoreid - alla 10%lised üüritootlused ahnemaid ei rahulda ning sestap on sisenetud arendusturule. Tegelikult on see ju marulihtne - ostad krundi, korraldad ehitushanke, lased ehitada ja korjad kasumi kokku. Ja nii need miljonid turule voolavad.

Probleem on hoopis mujal. Nimelt „taksojuht“ ei oska ega tahagi arvestada sellega, kas lõpuks valmis ehitatud tootega selle uus omanik ka rahul on. Inglise keeles tähistatakse seda terminiga „professional dignity“. Lahtiseletatult on tegemist professionaalse väärikusega, mis kätkeb endas moraali- ja eetikanorme, millest oma töös lähtutakse. Eelkõige aga just seda, et need normid inimese peas üldse olemas oleks.

Kusjuures selle väärikuse puudumine polegi alati pahatahtlik- kui ma annan sõbrale kõhuvalu suhtes nõu, võib mu tahe olla väga hea, aga tegelikult ei tohiks asjatundmatu juttu üldse kuulatagi, sest kõhuhädasid on palju ja ilma vastava ettevalmistuseta isiku abi võib kasu asemel hoopistükkis kahju teha. Suurim väärikuse mõõdupuu oleks valida 112 või ta kiirelt traumapunkti toimetada, mitte hakata kõhuvalus vaevlevale sõbrale raha eest kummeliteed keetma.

Loe veel

Teekeetmise tulemus on väärikuseta projektid

Just selline teekeetmine aga turul toimubki. Kui on nõudlust, siis püütakse pakkumist suurendada ja seda toodete abil, mis isegi põgusal pealevaatamisel judinaid tekitab. Projekteerijad ja ehitajad koogutavad kaasa ning lähtuvad loogikast, et kes maksab, tellib ka muusika.

Nii neid väärikuseta projekte turule tasahilju juurde tekibki ja on väga nukker, kui tekivad jälle elurajoonid, kus tänavavalgustus jääbki unistuseks või sadevee drenaaži puudumisel muunduvad tagahoovid tiikideks, mõned seinad kumisevad trummina läbi ja vahel unustatakse vundamendile hüdrotõkked panna.

Vabakutseliste žonglööride isetegevus mõjutab väga otseselt nendelt varade ostjaid, kuid sellel on ka turule tervikuna negatiivne mõju. Masu-järgsel perioodil aeti uusarenduste kvaliteedilatt keskmiselt päris kõrgele, kuna pinnale jäid ainult kõige tugevamad ja tublimad ja korralikumad.

Liiga hea, et olla tõsi

Nüüd, kui on alanud (osaliselt ka tänu ühisrahastusele) igamehe-show, on terve kinnisvaraarendussektori maine löögi all. Sel korral küll (õnneks) on nii arendustegevusi kui arendusprojektides ostjaid finantseerivad pangad targemad ja esitavad enne raha väljastamist sada küsimust. Kui kasvõi ühelegi vastab arendaja valesti, siis pank tehingut ei soosi.

Ka iga üksisik saab ennast selliste arendajate vastu kaitsta samal moel - kui kallist kaupa müüb ilma igasuguse kogemuseta arendaja, siis tuleb küsida ja küsida ja küsida, kuniks kõikidele küsimustele on vastused käes. Head tegijad oskavad neile vastata.

Kui aga arendaja vastuse kuskil võlgu jääb, siis on targem tehingust loobuda, sest nagu ütleb vanasõnagi – kui midagi tundub liiga hea, et olla tõsi, siis tavaliselt see polegi tõsi.

Peep Sooman on Eesti suurima kinnisvarabüroo Pindi Kinnisvara müügipartner, kelle igapäevaseks tööks on juhtida uusarenduste müügimeeskonda.