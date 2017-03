Tallinna südalinna "hambaauk" saab väärika täite. Finest ärimajale pandi nurgakivi

Eile sai nurgakivi südalinnas Pärnu mnt 22 kerkiv Finest ärimaja. Järgmise aasta kevadel valmivas 5korruselises maa-aluse korrusega ärihoones asuvad büroo- ja teeninduspinnad, supermarket ning rajatavasse parkimismajja tuleb kohti enam kui 200 autole.

Pärnu mnt 22 ajalugu on aukartustäratav. Umbes 5000 aastat tagasi oli siin ürgse mere kallas. Säilitatava fassaadi taga on 1924. aastast asunud šokolaadivabriku Kawe laohoone, Eestile pöördelistel aastatel lühiajaliselt kurikuulus arestimaja, pärast suuri ümberehitusi alates üheksakümnendatest büroo.

Siinsamas hoones on sündinud nii Hansapank kui Eesti Ekspress. Pregusel ehituskrundil asus enne arendustegevuse algust kolmele omanikule kuulunud maatükkidel neli ajale ja ümbritsevale keskkonnale jalgu jäänud hoonet. Nüüd on kõik maatükid tervikuks liidetud ja Tallinna südalinna auväärsete fassaadide reas laiutanud „hambaauk“ saab väärika täite.

Hoone arendaja on OÜ Pärnu Maantee 22, arhitekt Martin Aunin ja ehitaja AS Merko Ehitus Eesti.