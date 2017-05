Tapeedi nagu proff! Etapid ja töövõtted

Uus tapeet annab kodule meeldivalt värske ilme. Olenevalt aga tapeedi mustri- ja toa paigutuse keerukusest, saab tapeetimistööd teha väga hästi või siis kohutavalt halvasti. Järgnevalt vaatame tapeetimise olulised etapid läbi.

Esmalt varu vajalikud töövahendid: meelepärased tapeedirullid, tapeedinuga, tapeedihari, tapeedirull, pehme käsn, liimihari, redel, mõõdulint, märkepliiats, nöör- või vesilood, tapeediliim ja töölaud, mille pikkus on vähemalt sama, mis tapeeditava seina kõrgus.

Mitu rulli osta?

Pärast iseseisva tapeetimistöö otsuse vastu võtmist ja tapeedi välja valimist, tuleb kõigepealt välja arvutada, mitu rulli tapeeti soovitud tulemuse jaoks kulub. Selleks mõõda ära tapeeditava ruumi ümbermõõt ja korruta see toa kõrgusega. Saadud tulemusest lahuta uste, akende jmt. kohtade pindalad, kuhu tapeeti ei kulu ning saad teada mitu ruutmeetrit pinda tapeediga katma pead.

Lisa sellele aga 15%, et kompenseerida loomulikku tekkivat kadu näiteks siis, kui tapeeti on mustri jätkamiseks vaja lõigata või kui mõni paan saab valesti lõigatud või määrdub. Tulemus jaga soovitud tapeedirullis olevate ruutmeetritega ning saadki rullide arvu, mida vajaliku pinna katmiseks vaja läheb. Väga suurte detailidega, peaaegu suurt pilti meenutava tapeedi puhul võib kadu isegi 30% või rohkemgi olla! Euroopas on levinud tapeedirulli mõõdud 0.53 m x 10.05 m ning standardne tapeedirull katab ligikaudu 5 m2 seina. Tapeedirullide mõõdud võivad aga üksteisest erineda seega ole ostu sooritades hoolas!

Samast partiist rullid

Alati tasub juba tapeeti ostes üle kontrollida, kas seerianumber tapeedirullidel kinnitab seda, et kõik rullid on samast partiist, sest erineva partii tapeedid võivad üksteisest vähesel määral erineda. Samuti on mõistlik kriitilise pilguga rulle üksteisega võrrelda, et välistada ebameeldivat situatsiooni, kus kaks kõrvuti seinas asetsevat paani erinevad üksteisest tooni poolest. See võib juhtuda, kui tapeedirullide hoiustamistingimused laos või partiid on erinevad.

Enne esimese paani seina tõmbamist vaata hoolikalt järgi, kust oleks kõige mõistlikum tapeetimisega alustada. Üldiselt mõjuvad suurte detailidega tapeedid visuaalselt paremini, kui detailid on toa suhtes sümmeetriliselt paigutatud. Seega on hea alustada taolise tapetseerimisega esimesest pilku püüdvast kohast.

Kui toas on näiteks kaks seintega sümmeetriliselt asuvat ust või akent, võib esimese taolise paani täpselt nende vahele paigutada. Kui toas on kamin, mille korsten on seina taha ehitatud, võib aga hoopis kamina kohalt alustada. NB! Liigse kuumusega võib tapeet seina küljest lahti tulema hakata, seega on võimaluse korral parim tapeeti mitte paigaldada kohtadesse, mis saavad pidevalt otsest kuuma.

Ühevärvilise või lihtsa, näiteks triibulise mustriga tapeedi puhul on aga peamine asi, mida jälgida, liitekohtade vähendamine ja nende võimalikult oskuslik peitmine. Tavaliselt on sellist tapeeti hea alustada nurgast.

Aluspind korda!

Tapeedipaanid tuleks välja lõigata umbes 10 cm varuga nii ülevalt kui alt. Shutterstock

Enesest mõistetavalt tuleks tapeeditavast toast välja viia nii palju mööblit kui vähegi võimalik - tekkinud lisaruum lihtsustab töö tegemist ja välja viidud mööblitükk jääb tapeediliimiga määrimata. Eemaldada tuleks ka kergesti määrduvad põrandakatted, kõik liistud ja seinakontaktide katted.

Tapeeditav pind peab olema ühtlane, sile, tolmu ja rasvavaba. Kui tapeeditavas seinas on juba vana tapeet ees, tuleb see enne uue paigaldamist korralikult eemaldada, et seina ei jääks ebatasasusi. Paigaldades tapeeti aga uutele pindadele, näiteks kipsplaadile, tuleb viimane enne töö alustamist kindlasti pahtli ja liivapaberiga tasandada ja vähemalt kruntvärviga katta, sest pahtli ja kipsplaadi (liimi)imavused on erinevad.

Värvitud pindadele on tavaliselt kõige lihtsam tapeeti kanda, eeldades, et värv väga poorne pole. Viimasel juhul tuleb aga suured poorid lihtsalt välja lihvida. Vastupidiselt üldlevinud arvamusele tõstavad enamik tapeete pinna ebatasasused hoopis rohkem esile, mitte ei peida neid.

Lõikamine ja loodimine

Tapeedipaanid tuleks välja lõigata umbes 10 cm varuga nii ülevalt kui alt - pärast on lihtsam ülejääk ära lõigata, kui puudujääki lappida. Teadlikult võiks igat paani paigaldades üle kontrollida ka sellele, et paan kogemata valet pidi seina ei läheks - mõningate tapeetide puhul võib see apsakas väga kergesti sisse tulla.

Esimese tapeedipaani paigaldamine on kõige tähtsam, sest kõik teised paanid hakkavad sellest juhinduma. Seega tuleks ka esimesele paanile kõige rohkem tähelepanu pöörata. Kindlasti ei tohiks paani asendit seinanurga suhtes määrata. Et viltust tapeetimistööd vältida, tasuks seinale nöör- või tavalise loodiga juhtjoon ette teha ning esimese paani seina panemisel sellest juhinduda.

Liimimine ja paigaldamine

Tapeedi liimimiseks kasutatakse sideainet tavaliselt rohkem, kui teiste liimtööde puhul, sest liim peab nii tapeeti kui ka seina imenduma. Shutterstock

Liimimiseks aseta sobivasse mõõtu lõigatud paan töölauale nii, et tapeedi serv oleks kohakuti töölaua servaga, selliselt ei saa töölaud igalt poolt tapeediliimiga kokku. Liim tuleb kanda ühtlaselt tapeedi tagumisele poolele liimiharja või suure pintsliga. Liimi pealekandmist alusta paani keskelt, liikudes otste ning äärte suunas.

Tapeedi liimimiseks kasutatakse sideainet tavaliselt rohkem, kui teiste liimtööde puhul, sest liim peab nii tapeeti, kui ka seina imenduma, samas ei tasu tapeedi tagakülge liimiga üle ujutada, sest sellisel juhul võib viimane ka tapeedi esikülje läbi leotada, tekitades koledaid plekke.

Kindlasti loe ka konkreetse liimi kasutusjuhendit, sest iga liim on siiski erinev. Samuti teatud tapeetide puhul tuleb liimiga katta seinapind.

Et peale kantud liim tapeedi tagapinnal ühtlaselt jaotuks ja tapeeti imenduks, tõstetakse liimised paani otsad keskele kokku ja tapeet jäetakse enne paigaldamist paariks minutiks niiskuma.

Liimiga niiskunud tapeedi seina panekuks voldi paani ülemine ots lahti ning aseta soovitud kohta. Seejärel silu tapeedi ülemist otsa harja või lapiga suunaga alt üles ja külgedele, et väiksemadki kortsud ning õhumullid tapeedi alt eemaldada.

Samal viisil voldi ka paani alumine ots lahti ning kinnita see seina harja või lapiga siludes. Erilist tähelepanu tuleks pöörata tapeedi servadele - need peavad korralikult kinni jääma! Servade vahelt välja pressinud liim tuleb niiske lapiga kohe eemaldada.

Edasiste paanide paigaldamine toimub sarnaselt esimesele. Lõika sobiv tükk välja, pane töölauale, kata liimiga, voldi mõlemad otsad keskele kokku, jäta mõneks minutiks seisma ja kinnita paan eelmainitud meetodit kasutades seina.

Jõudes mõne nurgakohani, lõika paan selliselt, et paar-kolm cm jääks nurgast üle. Saadud ülejäägiga saab alustada järgmise seina katmist.

Pööra tähelepanu liitekohtadele

Kahe paani vaheline liitekoht tuleb ideaalis tapeedirullijaga tugevalt üle rullida. Shutterstock

Kahe paani vaheline liitekoht tuleb ideaalis tapeedirullijaga tugevalt üle rullida, et tapeet sealt kooruma ei hakkaks. Kui tapeedirullijat käepärast pole, saab seda teha ükskõik millise rullijaga või eelmainitud asjade puudumisel suisa käega liitekohad kinni suruda. Servade vahelt välja pressinud liim tuleb jällegi niiske lapiga esimesel võimalusel eemaldada.

Kui paan seinas, tuleb selle ülevalt ja alt liigne tapeet eemaldada, sest paan sai ju väikese varuga valmis lõigatud. Selleks tööks sobib kõige paremini terav tapeedi-/vaibanuga. Lihtsalt lõika noaga tapeet mööda nurgakohta õigesse pikkusesse ja eemalda ülejääk.



Liigse tapeedi eemaldamiseks sobib kõige paremini terav tapeedi-/vaibanuga. Shutterstock

Seinakontaktide augud

Selleks, et seinakontaktide augud välja lõigata, tee tapeeti X-kujuline lõige ja lõika noaga augu ees olev tükk tapeeti ära. Lõigatud auk ei pea perfektne olema, sest ebakorrektsuse katab ära seinakontakti kate. Selleks tööks peab elekter kindlasti välja lülitatud olema!

Olles kogu toa ära tapeetinud, aseta kõik liistud ja seinakontaktid tagasi oma kohtadele.