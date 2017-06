Targa Kodu süsteemiga korteri saab nüüd kätte ka keskklassi ostja

Rahvusvaheline elamuarendusettevõte Bonava alustas Tallinnas Pelgulinnas 8-korruselise Kolde Rannamaja ehitusega, kus kõik 58 korterit on varustatud „Targa Kodu“ süsteemiga.

Kolde puiestee ja Sõle risti kerkiv hoone on kõnealuses piirkonnas hetkel ainus uus kortermaja ja valmib järgmise aasta kevadel. Kolde Rannamaja kortermajas on kokku 58 uut ühe- kuni neljatoalist kodu, mille hinnad jäävad vahemikku 94 000 - 196 000 eurot. Elamu muudab innovaatiliseks KIUTO „Targa kodu“ lahendus, mis tähendab, et iga korteri välisukse juures asub puutetundlik ja põhjalik juhtpaneel, millelt saab näiteks video-fonosüsteemi vahendusel jälgida nii saabuvaid külalisi kui ka seadistada oma uue kodu automatiseeritud kütte- ja ventilatsioonisüsteemi tööd.

Bonava Eesti müügijuhi Lauri Laanoja sõnul on huvi nende Kolde Rannamaja projekti vastu suur ning praeguseks hetkeks on pea kolmandik korteritest juba ka omaniku leidnud. „Kolde puiestee hea asukohaga uued kodud on äratanud huvi nii naabruskonnas elavates inimestes, kes tunnevad hästi antud elukoha eeliseid, kui ka hetkel mujal elavates klientides, kes hindavad nii kesklinna kui looduse lähedust,“ kommenteerib Laanoja.

Lisaks on hoone omapäraks ümbruskonnast inspireeritud arhitektuurne lahendus, mistõttu on välisilmes kasutatud palju klaasi ja puitu, taotlemaks sealsele keskkonnale omast õhulisust. Kolde Rannamaja korterelamut saavad iseloomustama suured aknad ja klaasrõdud ning arendaja poolt läbimõeldud ümbritsev terviklik hooviala, mis peaks pakkuma ajaveetmise võimalusi igas vanuses elanikele.