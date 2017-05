Tark maja lubab rahuliku südamega puhkusele sõita. Ka aed saab kastetud

Targa maja lahendusi tootva JUNG Eesti esindaja Mark Meltsi sõnul ei pea targa kodu puhul puhkusele sõites muretsema vooluvõrku ununenud seadmete, võimalike avariide või tegemata aiatööde pärast. Selle automaatne süsteem ja nutikad lahendused tagavad nii kodu turvalisuse kui hoolitsevad isegi vajalike aiatööde teostamise eest.

Targa maja süsteemis, kuhu ühendatakse turvasüsteem ja kümned muud eluaseme funktsioonid, pannakse Meltsi sõnul seadistused koos teenusepakkujaga vastavalt pererahva vajadustele paika ning edasi toimetab tark maja suuresti iseseisvalt. Tänu süsteemi sisestatud käsklustele ning rohketele sensoritele reageerib tark maja liikumisele, akna purunemisele, tulekahjule, vee- ja gaasiavariile, hoolitseb avarii korral veevarustuse sulgemise eest ning annab toimuvast operatiivselt pererahvale nutiseadme vahendusel märku. „Muuhulgas tunneb süsteem ära koduseadmed, mille puhul on oht, et need võivad vooluvõrku ununeda ning lülitab pererahva kodunt lahkudes vastavatest pistikutest voolu välja,“ sõnas Melts.

Targa maja süsteemi saab Meltsi sõnul lisaks ühendada ka hooneväliseid lahendusi, sealhulgas automatiseerida aiatöid. „Süsteemi saab integreerida näiteks vihmutid ja kasvuhoone, tagades nii kastmise kui kasvuhoone ventileerimise tavapäraselt ka siis, kui pererahvas puhkusel viibib. Süsteemi ühendatud sensorid koguvad andmeid muuhulgas kliima kohta ning nii reguleerib tark maja iseseisvalt aiatöid vastavalt ilmastikuoludele, jättes näiteks vihmarohketel päevadel kastmise sootuks vahele,“ ütles Melts.

Meltsi sõnul saab lisaks tavapärastele turvalahendustele nagu signalisatsioon, valvekaamerad, liikumis-, vee- ja gaasilekkeandurid rakendada hõlpsasti ka teisi funktsioone, näiteks valgustust või multimeediasüsteeme. „Automatiseerides aknakatete liikumist ja valgustuse süttimist, raadio või televiisori mängimist võib tark maja isegi jäljendada pererahva kodus viibimist, aidates seeläbi vargaid eemal hoida. Funktsioone saab seadistada automaatselt toimima kindlaksmääratud päevadel ja kellaaegadel või panna juhinduma ilmastikuoludest. Käsklusi erinevate funktsioonide automaatseks juhtimiseks saab süsteemi sisestada aga pea lõputult,“ ütles Melts.

Melts lisas, et nutiseadme vahendusel saab distantsil viibides kodul mugavalt silma peal hoida, vajadusel süsteemis käsklusi muuta või soovi korral funktsioone ka üksikult juhtida.