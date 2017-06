Tark maja reguleerib kodu sisekliimat äärmiselt detailselt

Suvekuudel vahelduvad vihmased ja külmad ilmad kõrgete temperatuuride ning intensiivse päikesega, mis muudab temperatuuride reguleerimise ja mugava äraolemise keeruliseks. Tark maja suudab aga kodus reguleerida temperatuuri ja õhuniiskust väga detailselt.

Targa maja lahendusi tootva JUNGi esindaja Mark Meltsi sõnul saab targa kodu automaatne süsteem koos nutikate lahendustega hakkama nii kõrvetava suvepäikese kui ka jaheda ja vihmase suveilmaga, tagades kodus alati sobiva sisekliima.

Meltsi sõnul suudab tark maja reguleerida temperatuuri ja õhuniiskust äärmise detailsusega, arvestades muuhulgas ilmastikuolusid, kasutaja soove, akende lahtiolekut, liikumist ruumis ning selles viibivate inimeste arvu. „Oleme Eestis ennekõike harjunud jahedamate temperatuuridega ning seda enam võivad palavad suveilmad mõjuda koormavalt ja röövida rahuliku une. Tark maja võtab selle töö hõlpsasti enda peale ja tagab, et kodus oleks nii päeval kui ka öösel kasutajale sobivad tingimused,“ lisas Melts.

Targa maja süsteemi on ühendatud küte, ventilatsioon ning kümned muud eluaseme funktsioonid ja sensorid nii majas sees kui väljas. Tänu kogutud andmete analüüsimisele ning süsteemi sisestatud käsklustele hoiab tark maja automaatselt siseruumides kasutajale meeldivat temperatuuri ja õhuniiskust ning hoolitseb, et õhk oleks värske.

Süsteemi saab Meltsi sõnul seadistada ka selliselt, et erinevates ruumides on erinev temperatuur. „Samuti on võimalik ventileerida ja jahutada vaid neid ruume, kus parasjagu viibivad inimesed, loomad või kasvavad taimed. Lisaks mugavale elukeskkonnale tagab tark maja ka olulise energiasäästu jahutuskuludelt,“ sõnas Melts.

Aknad ja aknakatted liiguvad vastavalt vajadusele

Targa maja süsteemis on võimalik automaatselt avada ja sulgeda aknaid. Samuti automatiseerida aknakatete liikumist. Meltsi sõnul saab aknakatted seadistada reageerima näiteks päikese intensiivsusele, temperatuurile või toetamaks igapäevast elurütmi.

„Kui muidu ärkame üürgava äratuskella peale, siis tänu automatiseeritud süsteemidele võime targas majas hommikul tõusta naturaalse hommikuvalgusega. Nutikodu süsteemidega ühendatud aknakatted lasevad valguse tuppa pisut enne soovitud äratust ja lasevad kasutajal rahulikult ning meeldivalt ärgata,“ lisas Melts.

Käsklusi erinevate eluaseme funktsioonide juhtimiseks on võimalik süsteemi sisestada pea lõputult ning vastavalt vajadusele lisada ja muuta.