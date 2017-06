Tartu kesklinna kavandatakse 200 kohaga parkimismaja

Et vähendada parkimiskoormust Tartu vanalinna tänavatel, kavandatakse kesklinna rajada uus parkimismaja.

Tartu linnavolikogu kehtestas tänasel istungil Magistri ja Gildi tänava ning Vabaduse puiestee vahelise ala detailplaneeringu, mille eesmärk on ehitada kesklinna vähemalt 200 kohaga parkimismaja ja vähendada parkimist vanalinna tänavatel.

Linnaraamatukogu taga asuv ligikaudu 5700 ruutmeetri suurune ala on hoonestamata ja seda kasutatakse ka praegu parklana. Planeeritava parkimismaja esimesele korrusele on võimalik rajada äripindu hoone linnakeskkonda sobivuse ja aktiivse tänavafrondi tagamiseks.

Samuti kehtestati Võru tn 120 krundi detailplaneering, mille eesmärk on rajada Karlovas asuvale 1818 ruutmeetri suuruse krundi hoovialale kahekorruseline korterelamu.