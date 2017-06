Tartus napib uusi büroopindu. Vanad on ajale jalgu jäänud

Tartu ärikeskkond on praegu väga elav ja selgelt on mõnes äripindade segmendis üüripinna puudus, kirjutab Arco Vara Tartu piirkonna äri- ja elamispindade maakler Ardi Kalma firma blogis.

Büroopindade vastu tunnevad huvi nii kohalikud ettevõtted kui ka väljapoolt Tartut tulijad ning suisa välisriikides tegutsejad, sest võimalus teha koostööd ülikooli allasutustega tõmbab siiakanti. Eriti aktiivsed on IT- ja meditsiinivaldkonnaga seotud ettevõtted.

Väga paljud juba Tartus tegutsevad firmad laienevad ja tahavad pindu lisaks kas siis olemasolevates hoonetes või kolitakse juba suuremale pinnale.

Samas on linnas moodsaid büroopindu vähe. Mõnes linnaosas ehitatakse neid küll vähehaaval juurde, kuid erilist vakantsi ei teki.

Teisalt on paljud vanemad büroohooned jäänud silmnähtavalt ajale jalgu. Nad on moraalselt vananenud ja omanikud ei taha raha sisse panna, võttes renoveerimata pindadest n-ö viimast. Tõenäoliselt surevad taolised projektid lõpuks välja, sest tondilossi ei taha keegi kolida.

Praegu eelistatakse selgelt uusi, moodsate kommunikatsioonidega kontoreid. Uue eest ollakse valmis rohkem maksma ja ka omanikud on läbirääkimistel paindlikumad.

Probleemidest võib esile tuua asjaolu, et uute büroopindade rajamisel ei mõelda piisavalt parkimisele. Võime küll oma unistustes näha Tartut täieliku jalgrattalinnana, kuid äridel on auto kasutamine sageli möödapääsmatu. Kui parkimiskohti napib või parkimine on kallis, siis on üsna tõenäoline, et üürnike leidmine võtab aega.

Eelistatud piirkond büroode jaoks on ikkagi kesklinn, kus nõutakse pindu suurusega 50-500 ruutmeetrit. Kesklinna büroopindade hinnad jäävad üldiselt vahemikku 10-14 eurot ruutmeeter pluss kommunaalkulud, kaugemal 5-6 euroga ruutmeetrist.

Allikas: Arco Vara