Tartusse plaanitakse liigutatava vahelaega suurhalli. Pealtvaatajaid mahub vastavalt vajadusele

Tartu linna ja aktiivsete linnakodanike eestvedamisel kavandatakse Tartusse multifunktsionaalset halli Arena Tartu koos perekeskusega. Uudne suurhall looks Tartule kui tulevikku vaatavale linnale omased võimalused ning tooks siia suursündmused. Üks ideelahendus näeb ette maailmas unikaalset liigutatava vahelaega suurhalli loomist. Täna ehitama hakates saaks selle projekti ellu viia 37 miljoni euro eest.

Arena Tartu idee üks eestvedajatest Teele Arak rääkis, et Tartu on oma arengukavas seadnud eesmärgiks parandada tartlaste elukvaliteeti ning muuta Tartu atraktiivsemaks investoritele ja linna külalistele. “Tartus on potentsiaali palju suuremaks ja jõulisemaks arenguks, kui täna on suudetud realiseerida. Me näeme, et Tartu linn areneb, ent hetkel puudub terviklahendus, mis ühendaks Tartu trumbid nagu IT, meditsiin, teadus ja sport. Seepärast on meil raske olla maailma mastaabis konkurentsivõimeline, kaasata investoreid ning suurendada turistide

arvu: “Tartu suurim miinus on täna, et me pole nähtavad suurürituste korraldajatele ega vasta nende ootustele, kuigi meie kodulinnal on kõik eeldused olemas.”

Samal ajal mitu erinevat ütitust

Arena Tartu mahutaks enam kui 3000 inimest konverentsile ja rohkem kui

6000 inimest kontserti või spordisündmust jälgima. Arena Tartu arendamiseks on Kuu Arhitektid ja Salto Arhitektid loonud kaks eskiisprojekti, millest viimane näeb ette liigutatavat vahelage.

Arena Tartu teise eestvedaja, Tanel Teini sõnul näebki Salto Arhitektide eskiisprojekt ette, et kahetasandilises multifunktsionaalses hallis saab ühel ja samal ajal korraldada väga eripalgelisi üritusi, kohandades maja vastavalt osalejate arvule: “Kontserdi toimumine alumisel korrusel ei välista 3200 m2 pinnal spordisündmuse toimumist teisel korrusel, ühe konverentsi toimumine ei välista teist jne. Ürituste iseloomust sõltuvalt nihutatakse Arena vahelagi sobivasse asendisse tänu millele kasvab või väheneb pealtvaatajate arvu mahutavus esimesel või teisel tasapinnal.”

Kuu arhitektide nägemuse kohaselt võiks hall kerkida suurusjärgus 32 miljoni euro eest Roosi 89 krundile. Salto Arhitektid näevad aga suurhalli Puiestee tänava ääres. Nende kalkulatsiooni kohaselt oleks halli maksumus 46 miljonit eurot. “Salto Arhitektide nägemus on 36 000 ruutmeetrit suurem kui Kuu arhitektide projekt. Salto projekti tugevuseks on lisaks hallile kasutatavad lisapinnad, kus leiaksid oma koha näiteks ettevõtjad, kelle büroopinnad annavad majale 24/7 eesmärgi ja garanteerivad maja igapäevase toimimise,” rääkis Tein. Mapri Ehitus OÜlt võetud hinnakalkulatsioon näitas, et Salto Arhitektide eskiisprojekti elluviimine maksaks täna suurusjärgus sarnaselt Kuu arhitektide nägemusele. “Kui täna ehitama hakata, viiks Mapri Ehitus OÜ esmase hinnakalkulatsiooni kohaselt Salto Arhitektide eskiisprojekti ellu 37 miljoni euro eest.”

Vaata videost, milline näeb välja liigutatav vahelagi.