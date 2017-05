Tehisintellektiga robotniiduk otsustab ise, kuidas oleks parem liikuda ja niidab 30% kiiremini

Worxi uutel Landroid S robotniidukitel on kasutusel innovaatilised omadused. Väiksema ala, kuni 500 m2 muru niitmiseks mõeldud roboti otsuseid mõjutab tehisintellekt.

Esiteks, kui enamik robotniidukeid jätab piirdetraadi juurest ääre lõikamata, siis Landroid S tera on nihutatud paremale ja masin lõikab ka ääre. Alles jääb vaid umbes 2,5 cm muru.

Teiseks, ruudukujuliste avadega laadija plaat paigutatakse muru sisse, välja ulatub vaid laadimisklemmide sammas. Robotniiduk sõidab alati parema küljega laadima, muru kasvab plaadist läbi ja töö käigus niidetakse ka see ala puhtaks.

Kolmandaks on ta läbi WiFi juhitav. Niidukile antakse käsud läbi nutitelefoni äpi ja sel niidukil pole traditsioonilist klahvistikku. Muuhulgas saab määrata nädalase niitmisplaani, paluda robotit niita soovi korral ainult pärast vihma.

Samuti saadab robot infoteateid, näiteks: „saadaval on uus tarkvarauuendus, lae alla ja installeeri“ või „käes on sügis ja aeg on minna talvekorterisse“. Äpi kaudu saab varastatud roboti ka lukustada.

Neljas Landroid Si omadus on tehisintellekti algoritm AIA (Artificial Intelligence Algorithm), mis lubab robotil teha otsuseid ise. Näiteks on vaja niita kitsast läbipääsuteed ja robot otsustab, et optimaalseim viis seda teha on liikudes siksakina. Tehisintellekt teeb ka tavaniitmise umbes 30% konkurentidest kiiremaks.