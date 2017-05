Tehnikaülikoolis võisteldakse 5-meetriste terasest sildade projekteerimises ja ehitamises

Foto on illustratiivne.

15.-19. mail toimuval võistlusel BRICO 2017 projekteerivad ja ehitavad tulevased ehitus- ja mehaanikainsenerid ning arhitektid terassilla mudeleid. Võistlust korraldavad TTÜ inseneriteaduskonna üliõpilased ja sellel osalevad tudengid nii Eesti, Läti, Poola, Rootsi, Itaalia, Ungari kui ka Horvaatia ülikoolidest. Võistlustules on sel aastal 15 meeskonda.

Neljaliikmelised võistkonnad peavad projekteerima ja valmistama 5-meetrise sildega terassilla mudeli. Silla elementide maksimaalne pikkus võib olla 1,2 meetrit ja sild peab taluma kuni 1000 kilogrammist koormust. Mudel peab olema kerge, tugev ja lihtsasti kokku monteeritav, kuid samas ilusa ja originaalse välimusega.

Võistlussilla mudelite hindamisel on oluline selle monteerimise kiirus, vastupidavus koormusele, originaalsus ning esteetika. Silla jooniste esitamise tähtaeg oli 16. jaanuaril, pärast mida vaadati eelhindamisel kõik joonised üle ning veenduti nende ohutuses ning vastavuses võistluse reeglitele.

Võistluse võitja saab auhinnarahana 1600 eurot, autasustatud on ka teine ja kolmas koht. Lisaks antakse välja 3 eriauhinda. Kokku on auhinnafondi suuruseks 4800 eurot. Sel aastal pani Maru Ehitus välja omanimelise eriauhinna.