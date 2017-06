Terrassi plaatimine ja renoveerimine. Materjalid olgu ilmastikukindlad!

Suvel veedame rohkem aega õues ning praegu võiks üle vaadata oma kodu terrassi või rõdu tehnilise seisukorra. Kui talve jooksul on tekkinud mõningaid kahjustusi plaaditud väliterrassidel või rõdude põrandates, siis tuleb need kiiresti korda teha. Nõu annab Weberi plaatimis- ja tehniliste segude tootejuht Mihkel Ojamets firma blogis.

Rõdud, terrassid ja välitrepid on hoone osad, mis peavad vastu pidama väga erinevatele ilmastiktingimustele ning mõjudele: sademed, läbikülmumised, päikesest tingitud kuumus, UV-kiirgus ning samuti mitmesugused mehaanilised mõjud. Ehitamiseks valitud materjalid peavad seejuures olema vastupidavad eelloetud tingimustele ning soovitatavalt seda pikk aega.

Selleks aga, et saavutada head lõpptulemus, tuleks nii uute ehitiste kui ka renoveerimisel lahendused ja materjalid hoolikalt läbi mõelda ning pigem eelistada terviklahendusi.

Korraliku tulemuse saavutamiseks tuleb alustada aluspindade ettevalmistamisega. Sõltuvalt konstruktsioonist olgu see siis soojustatud terrass või soojustamata rõdu, tuleb tagada kogu konstruktsiooni ehituslikult õige toimimine: soojustus peab olema ventileeritav, tasandusvalu peab olema piisava tugevusega ega tohi olla jäigalt valatud kandevkonstruktsioonini ning hüdroisolatsiooni kiht tuleb paigaldada vahetult plaadistuse alla, mitte teiste kihtide vahele.

Välitingimustes olevate terrasside ja rõdude hüdroisolatsiooniks tuleb valida materjalid, millel on hea ilmastikukindlus ning elastsus, näiteks mineraalsed hüdroisolatsioonid. Enne hüdroisolatsiooni pealekandmist tuleb aluspinnad hoolikalt töödelda nakkekrundiga, mis imbub sügavale materjali ning on ühtlasi veeauru läbilaskev ning hallituse teket takistav.

Seejärel alustatakse servade ja nurkade isoleerimisega, milleks on hea kasutada elastset nurgatihenduslinti. Lint kleebitakse nurkadesse sama hüdroisolatsioonimassiga.

Kui kõik servad ja nurgad on isoleeritud, kaetakse kogu terrass (rõdu) sama hüdroisolatsioonimassiga. Peale hüdroisoleerimistöid (ca 20 tunni pärast) võib alustada plaatide paigaldamisega. Plaatimiseks välistingimustes tuleb kasutada kõrge elastsusega ning väga tugeva nakkega plaatimissegu. Plaatimise käigus tuleb jälgida, et kogu plaadi tagumine külg oleks seguga nakkunud. Vuugid tuleb muidugi täita sobiva vuukimisseguga.

Mida teha, kui plaadid on lahti tulnud?

Sageli juhtub, et plaatimine pole erinevatel põhjustel õnnestunud ja mõni plaat on aluspinnalt lahti tulnud. Suurt probleemi selles näha ei maksa, sest lahti tulnud plaadid saab sobiva seguga ilusti tagasi kinnitada ja samuti on võimalik ennetada aluspinnaga mitte nakkunud plaatide lahti tulekut.

Juba lahti tulnud plaadi korral tuleks aluspind ning plaadi enda tagumine külg hoolikalt puhastada segujääkidest, eriti hoolikas tuleb pinna puhastamisega olla siis kui tegemist on hüdroisoleeritud aluspinnaga. Plaatimiseks oleks renoveeritavate pindade puhul mõistlik kasutada hea nakke ja elastsusega remontplaatimissegu, mis tagab plaatide hea kinni jäämise erinevate aluspindade puhul.

Plaadid, mis aga ei ole veel täielikult lahti, kuid koputuse tagajärjel tekkiva kumina hinnangul vähese nakkepinnaga aluspinna suhetes saab neid kinnitada nn süstimise meetodil.

Sellisel juhul tuleb puurida või lõigata vuuki ava ning süstida või kallata plaadistuse alla hea valgumisomadustega kinnitusmassi nii kaua, kuni kumin koputades on kadunud.

Allikas: Weber blogi