Terrassiklambrite kasutamine pikendab terrassi eluiga

Euroopas tuntud kinnitusvahendite Austria tootja SIHGA on jõudnud nüüd ka Eestisse. SIHGA on spetsialiseerunud uuenduslike puidukinnitusvahendite arendamisele ja tootmisele. Üha enam minnakse terrasside ehitamisel kruvikinnituse kasutamiselt üle klamberkinnitusele.

Terrassiehituseks pakub SIHGA sel hooajal uuenduslikke kinnitusvahendeid nagu terrassiklambreid, terrassikandureid, terrassi tuulutusliiste, terrassikruvisid.

Millised on terrassiklambri kasutamise eelised võrreldes traditsioonilise kruvikinnitusega? Esiteks on terrassiklambrid universaalsed ning sobivad kõikide terrassilaudade kinnitamiseks. Klambrid pikendavad terrassi eluiga, sest terrassiklambrid kruvitakse terrassilaua tagaküljele – kasutusküljele ei jää kruvikohtasid, kust niiskus laua sisse tungib ning põhjustab puidu mädanemist.

Kuna terrassilauad kinnitatakse aluskonstruktsioonile ainult ühest servast, siis lauad ei kahjustu paisudes ja kahanedes – puit saab loomulikult paisuda ja kahaneda ning sellega väheneb ka lõhede oht terrassil.

Õhuvahe ei lase niiskusel võimust võtta

Terrassilauad hingavad, sest klamber tekitab terrassilaua ja aluskonstruktsiooni vahele 6 millimeetrise õhuvahe, tänu millele ei teki puit-puit kokkupuudet ja koguneval niiskusel on võimalik välja pääseda. Seega klamberkinnitusega kaitstakse terrassilaudasid, aluskonstruktsiooni ja kruvisid.

Terrassklambrite kasutamine teeb lihtsaks laudade ükshaaval eemaldamise või välja vahetamise ning loomulikult on klambrite kasutamise eeliseks ka terrassi esteetilisem väljanägemine.

Lisaks universaalsetele klambritele on SIHGA tootevalikus ka spetsiaalsed SenoFix II SX terrassiklambrid termotöödeldud terrassilaudade paigaldamiseks, mida saab osta ainult koos termotöödeldud männist või saarest terrassilaudadega, kuhu on külgedele freesitud spetsiaalne SenoFix kinnitussoon.

Allikas:Puumarket