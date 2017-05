Tõetruu muruvaiba saab ka tuppa põrandale või seinale panna

Kui mõnes kohas muru lihtsalt ei kasva või pole ka tahtmist muru rajamisega jännata, kuid siiski on soov rohevaip õue või tuppa maha panna, siis mugavaks variandiks on kunstmuru.

Mõni aeg tagasi kõnelesime lähemalt siirdmurust. Viimane on mugav ja kiire alternatiiv, kui ei viitsita ise muru külvata ja selle kasvatamisega jännata. Siirdmuru on juba ette kasvatatud rullikeeratuna transporditav ja paigaldatav õhuke murukamar. Kui aga ei viitsi vaeva näha ka rullmuru paigaldamisega, siis kõige lihtsamaks variandiks on osta hoopis kunstmuru.

Kunstmuru võib kasutada absoluutselt kõikjal: siseruumides seinal, laes, põrandal, laua katteks, tooli katteks, õues, terrassil, rõdul, mänguväljakutel, lillepottide katteks jne.

Kunstmuru on kunstkiust valmistatud materjal, mis jäljendab muru välimust. Moodsad kunstmurukatted näevad tänapäeval üsna tõetruud välja ja säilivad nägusana aastaringselt. Materjali kõrgus 26 mm. Kunstmuru on vastupidav kulumisele ja tundub jala all pehme. Materjal on väga hea vee läbilaskvusega ning ei lähe hallitama. Kunstmuru tagapõhjas on spetsiaalsed augud, mis lasevad pinnalt üleliigse vee läbi. Tänu aukudele toimub pidev tuulutus.

Muide, kunstmuru puhul jääb ära kastmine, niitmine, väetamine ning umbrohutõrje.