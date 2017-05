Unikaalne seina integreeritav lülitilahendus

Lüliteid ja targa maja lahendusi tootev ettevõte JUNG tõi turule unikaalse lülitilahenduse LS ZERO, mis erinevalt tavapärastest seinale paigaldatavatest lülititest integreeritakse täielikult seina või mööbli sisse.

JUNG Eesti piirkonnajuhi Mark Meltsi sõnul on LS ZERO saadaval kahes variandis, täielikult integreeritavana ning vaevumärgatava kolme millimeetri kõrguse kraega. „Kolme millimeetrine krae sobib ideaalselt näiteks tapeeditud seina jaoks, et katta ära tapeedi lõikeservad, kuid jättes lüliti seina pinnast siiski vaevu eristuvaks. Lisaks on saadaval ainulaadne kipsist lisaraam, mis võimaldab lüliteid edukalt süvistada ja sobitada harmooniliselt ka telliskiviseina,“ ütles Melts.

Meltsi sõnul on LS ZERO lahendusega võimalik seina integreerida üle kahesaja JUNGi tootevalikusse kuuluva toote. „Seina või mööblisse saab süvistada tooteid alates lülititest ja pistikupesadest lõpetades targa maja süsteemi lahendustega. Miks mitte integreerida seina või mööbli sisse ka näiteks raadio,“ ütles Melts.

Toode pälvis ka unikaalse paigalduslahenduse ja minimalistliku disaini eest maailma suurima innovatsiooniauhinna Plus X Award ning Saksamaa disainiauhinna German Design Award.