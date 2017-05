Universaalne küttesüsteem liidab õhk-vesi- ja maasoojuspumba tõhususe

Küttesüsteemide tehnoloogia hoogne areng toob kaasa aina tõhusamaid võimalusi sooja kodu saavutamiseks ja hoidmiseks. Innovaatilise lahendusega on välja tulnud Saksa ettevõte Vaillant, kelle arendatud õhk-vesi- ja maasoojuspumba ühendamine annavad erakordse efektiivsuse. Ühtlasi saab samasse süsteemi liita maja ventilatsiooniseadmed.

Soojuspumba valik oleneb maja soojustusest, akende arvust ja suurusest. Eesmärk on, et igas tsoonis oleksid kõik temperatuurid õiged ning üldine energiakulu võimalikult madal. Tänapäeva nutikates soojuspumpades juhivad soojust sisemised targad tsirkulatsioonipumbad, mis ajavad vett ringi ainult siis, kui temperatuuriandurid märku annavad. Loomulikuks osaks on saanud ka pumpade juhtimine nutitelefoni rakenduse kaudu.

Millegi erakordsega on saanud hakkama aga üle 140-aastase soojustehnika tootmise kogemusega Saksamaa ettevõte Vaillant, sidudes omavahel õhk-vesi- ja maasoojuspumba. „Vaillanti õhk-vesisoojuspump on ideaalne lahendus igale majale. Praegu soetate võimalikult madalaid investeeringuid tehes õhk-vesisoojuspumba, ent aastaid hiljem kogute raha ja puurite maakontuuri puuraugu. Meie tehnikud liidavad selle maakontuuri soojuspumbaga ja ongi teie majal maasoojuspump, vajamata uusi investeeringuid,“ selgitab Vaillanti soojuspumpade ametliku esindaja Eestis OÜ Maasoojus juhatuse liige Toomas Tiirmann, lisades, et süsteemile saab juurde liita ka ventilatsioonimooduli, tänu millele hakkab soojuspump ammutama energiat ka ventilatsioonist.

Kust tuleb süsteemi efektiivsus? Erinevalt teistest õhk-vesisoojuspumpadest sulatab Vaillant pumba õues olevat osa ainult kaks korda ööpäevas, kulutades sellele oluliselt vähem elektrienergiat kui konkurentide pumbad. Saladus on seadme kondenseerumispunkti asukohas, mis on paigaldatud nii, et kondenseerumisoht on viidud miinimumini. Lihtsuses peitub võlu.

Kust alustada küttesüsteemi planeerimist?

Uue maja puhul on tõhusa küttesüsteemi saavutamiseks kõige mõistlikum koostada esmalt hästi läbimõeldud kütteprojekt ning olla valmis pigem alguses veidi rohkem rahaliselt panustama, säästes hilisemate küttekulude pealt rohkem. Kütteprojekt ei ole tüüpprojekt ega niisama põrandasse pandud toru, vaid spetsialistide just sellele hoonele välja töötatud parim lahendus.

Oluline on kooskõlastada hoone üldehitusprojekt küttesüsteemide ja ventilatsiooniprojektiga ning loomulikult kaasata ehitamisprotsessi ka ehitusjärelevalve. Nii tagate, et näiteks põrandakütteks põrandasse paigaldatavad torud ja kaablid oleksid õigesti valitud ning tööd õigesti teostatud, sest vastasel juhul võib küte hakata liiga palju energiat kulutama. See omakorda tõstab aga taas igakuised kulusid, kuid siis pole enam midagi teha, sest ka kõige parem soojuspump ei suuda ülejäänud küttesüsteemi vajakajäämisi korvata.

Küttesüsteemi projekti on võimalik tellida nii koos paigaldustöödega kui ka ilma, aga soovitatav on tööd lasta läbi viia ettevõttel, kellelt küttesüsteemid ostetakse. Igal soojuspumba paigaldajal peavad olema olemas seadusega ettenähtud freooni ehk kasvuhoonegaaside litsentsid ja muud majandustegevusregistris märgitud tegevuste load. Küsige neid julgelt näha!

Küttesüsteemi renoveerimine

90% klientidest on veendumusel, et nende majad on hästi soojustatud ja energia suures kulus on süüdi küttesüsteem. Ükskõik kui ilusat juttu müügimees ajab, tuleks enne soojuspumba ostulepingule alla kirjutamist kutsuda kohale tehnik, kes määrab, kas hoone soojustus on piisav, valitud soojuspump sobilik ning torud õigesti mõõdistatud. Soojuspump pole triikraud, mis kodus lihtsalt seinakontakti pistetakse ja kõik korras.

Samuti on mõttekas lasta teha soojuskaamerapildid, mis hoiavad ära hilisemaid vaidlusi ning annavad kõigile osapooltele olulised lähteandmed. Võib-olla saab omanik parandada küttesüsteemi vahetamisele lisaks hoone soojustust ning eelkõige annab see konkreetsed andmed pumba häälestamiseks. Renoveeritava küttesüsteemi puhul tuleb enne uute seadmete paigaldamist kindlasti kogu süsteem läbi pesta, et eemaldada sinna tekkinud mustus.

Küttesüsteemi paigaldus või vahetus ei lõpe Vaillanti kliendile pelgalt soojuspumba ostuga. Sellele järgneb hooldus- ja järelevalveteenus, mis sisaldab nii paigaldaja kui ka tootja pumba jälgimist interneti kaudu. Kui soojuspump peaks hakkama anda häiret, kontrollivad Maasoojus OÜ tehnikud seda esmalt kaugjälgitava mooduli kaudu ja vajadusel tulevad kohale.

Vaillanti soojuspumpadel on kuni kümneaastane kompressori garantii ning teistel osadel kaheaastane täisgarantii. Ühtlasi garanteeritakse kuni 20-aastane varuosade kättesaadavus. Vaillanti eesmärk on, et soojuspump peab vastu pidama kuni 25 aastat.

Kulu eramu näitel

2017. aasta veebruaris oli Vaillanti õhk-vesisoojuspumba kulu 240 m² suurusel Tallinnas asuval majal, mille esimesel ja teisel korrusel on põrandaküte, 79 eurot. Majas püsis pidev temparatuur 23 kraadi.

Lisainfot Vaillanti soojuspumpade kohta leiad kodulehelt www.maasoojus.ee.