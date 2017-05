Uued Ergorapido juhtmeta varstolmuimejad

Electrolux toob turule Ergorapido juhtmeta varstolmuimeja kolmes uues värvitoonis – roosa kuld, kuld, hõbedane sinine. Mudel on varustatud uue Li-lon HD akuga, mis kestab kuni 45 minutit ilma laadimiseta.

Electrolux Eesti müügijuhi Sergei Pooli sõnul on Ergorapido puhul olulisim puhastusefektiivsuse kõrval just kasutusmugavus. „Varstolmuimeja võlu on, et see on kiireks koristuseks alati käepärast ja tänu kergele kaalule ning manööverdamisvõimele lihtne kasutada. Ei ole tarvis kapist suurt masinat välja tirida ja juhtmetega sahmerdada, kui tarvis on kiirelt likvideerida vaid maha kukkunud saiapuru, ümber läinud lillepotist välja kukkunud muld või peale külaliste lahkumist tõmmata kiirelt üle ka põrand,“ lisas Pool.

Selleks, et seade oleks aga käepärast, on mõistlik hoida seda toanurgas, mistõttu on müügijuhi sõnul ülioluline varstolmuimejate puhul nii disain kui ka värvivalik, et igaüks leiaks oma koju ja sisustusega sobiva. „Ergorapido disain on korduvalt auhinnatud, kuid uued värvitoonid toovad veelgi esile selle eripära, on trendikad ja stiilsed, sobides suurpäraselt Eestis levinud põhjamaise sisustuse ja stiiliga,“ lisas Pool.

Raskesti ligipääsetavate kohtade või väikeste pindade puhastamiseks on Ergorapido varre küljes ka eraldi käsitolmuimeja. Ergorapido varstolmuimeja seisab püsti ilma abiseadmete ja dokkideta, mistõttu on võimalik koristust peatada ja jätkata hõlpsalt. Samuti on seadme otsiku rullharjal isepuhastuv funktsioon, mis eemaldab hetkega harjale kogunenud karvapusa.