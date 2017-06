Uued korterid aina kallinevad, Tallinnas on need üllatavalt populaarsed

Maa-ameti tehtud korteriomandite turuanalüüs näitab, et 2016. aasta teisel poolel uute korterite müük kasvas ja esmamüügis olnud korterid leidsid omaniku varasemast kõrgema hinnaga.

„Uute korterite osakaal moodustas kõigist Eestis tehtud korteriomandite tehingutest ligi 19 protsenti ja Tallinnas moodustasid esmamüügid lausa 28 protsenti korteriomandite tehingutest," ütles Maa-ameti kinnisvara hindamise osakonna juhataja Andres Juss tuues välja teisalt asjaolu, et enamikes Eesti piirkondades on tehingute arvud ja väärtused nii uute kui ka järelturu korterite osas siiski tagasihoidlikumad.

Üle Eesti tehti 2016. aasta teisel poolel korteriomanditega kokku 11 119 tehingut, mis on 3,4 protsenti rohkem kui eelnenud aasta samal perioodil. Tehingute koguväärtus oli 704 miljonit eurot, mis tähendab kasvu ligi 14 protsenti.

Korteriomandite ostu-müügituru kapitali maht kasvas oluliselt eelkõige Harju, kuid ka Tartu ja Pärnu maakonnas toimunud tehingute toel. Kapitali mahu suurenemine oli põhjustatud enamjaolt keskmisest kõrgemast tehinguhinnast, kuid ka aktiivsuse kasvust. Tehingute arv kasvas vaid kinnisvaraarendajate müükidest tulenevalt, eraisikutest müüjaid oli vähem kui eelmistel perioodidel.

Tallinnas tehingute arv suurenes oluliselt Kesklinna ja Põhja-Tallinna linnaosades just esmamüükide osas, see suurendas mediaanhinda ning tehingute koguväärtuse mahtu. Esmamüükide hinnad olid Tallinnas oluliselt kõrgemad kui järelmüükidel, kuid hinnaerinevus on linnaosati varieeruv ja konkreetsetest valminud arendusobjektidest sõltuv.

Eestis tõusis kõigi tehingute mediaanhind 2016. aasta teisel poolel 1206 euroni ruutmeetri eest, mis on 10 protsenti kõrgem kui 2015. aasta teisel poolel. Korteriomandite mediaanhind on olnud kõrgem vaid 2007. aasta esimesel poolaastal, kui see küündis tasemeni 1 264 eurot ruutmeetri kohta. Kallima hinnatasemega maakondades olid mediaanhinnad veelgi tõusnud, seevastu pooltes maakondades toimus mediaanhinna langus.