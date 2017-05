Uuring: Eesti inimesed tunnevad end remonditöödes koduselt

Eesti inimesed tunnevad end mugavalt kodustes remonditöödes, eelistades mitmeid töid ise teha, näitab ehitusmaterjalitootja Sakret küsitlus.

Vastanutest 89% on teinud kodus värvimistöid ning 86% pannud tapeeti. Üsna paljudel on lammutustööde kogemus (69%) ning üllatuslikult lausa 52% on teinud keerulisemaid elektritöid kui lambipirni vahetus. Alla 50% vastajatest on teinud torutöid (48%), plaatimist (46%) ning valutöid (41%), teatas Sakret.

Kuigi valutööd on naiste seas üsna haruldased – siiski 12% on seda teinud – on kolmandikul plaatimis-, toru- ja elektritööde kogemus ning tapeeti paigaldavad naised keskmisest veidi enam (89% meeste 84% vastu).

Vastates küsimusele, et kui on vaja plaatida vannituba, siis kes selle töö ära teeb, pakkus 39% iseennast selle töö tegijaks ning 37% kutsuks appi sõbra või sugulase. Mõne ehitusmehe palkaks 22% vastajatest, samas kui väiksema või suurema ehitusfirma abist üldiselt loobutaks.

Puhkus on remondiaeg



Vastajatest 76% arvab, et puhkus on sobiv aeg koduste remondi- ja ehitustööde tegemiseks ning 24% on vastupidisel arvamusel. Naistest teeks puhkuse ajal remonti 78% ja meestest 74%.

Facebookis toimunud küsitluses osalenutest oli 80% vanuses 25-44 aastat. Kokku vastas aprillis Sakreti Facebooki lehel toimunud küsitlusele ligi 200 inimest.

Mida teie arvate remontimisest puhkuse ajal? Kas raatsite kulutada oma puhkust remonditöödele? Kirjuta meile aadressil ehitus@delfi.ee