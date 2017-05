Uus naabrisõbralik akutoitel hekilõikur

Husqvarna tõi vaikseid ja kergeid aiatööriistu hindavatele koduomanikele turule uue, naabrisõbraliku akutoitel hekilõikuri.

Uus hekilõikur Husqvarna 115iHD45/55 on nii vaikne, et sellega võib oma hekki korrastada ükskõik millal ja ilma naabrite häirimist kartmata. Sellega võib töötada isegi öösel, sest masin on tõesti väga vaikne.

Peale vaiksema naabruskonna tähendab selle hekilõikuri kasutamine ka puhtamat õhku, sest akutoodetel pole otseseid heitmeid ning ka kasutaja ei pea kahjulikke aineid sisse hingama. Lisaks on 115iHD45/55 varustatud efektiivse harjadeta mootoriga, mis kasutab vähem energiat.

Husqvarna hekilõikurill 115iHD45/55 on kasutajasõbralik juhtpaneel kahe lihtsasti käsitsetava nupuga – üks masina käivitamiseks, teine savE™ funktsiooni aktiveerimiseks. savE™ funktsioon pikendab masina kasutusaega vähendades pöörete arvu minutis. Selle funktsiooni kasutamine tähendab, et masina kasutamise ajal on vaja harvem seda laadida.

Saleda joonega hekilõikur on hästi tasakaalustatud, seda on kerge ja ergonoomiline kasutada ning sellega on mugav hekki pügades manööverdada..