Uusi eluasemelaene on sel aastal antud suuremas mahus kui aasta tagasi

Eluasemelaenuportfelli kasv, mis on vähehaaval suurenenud alates eelmise aasta teisest poolest, kiirenes aprillis aasta võrdluses 6%ni.

„Eluaseme- ja laenuturu aktiivsust on mõjutanud see, et uute korteritega tehakse rohkem tehinguid kui varem. Selle aasta esimesel neljal kuul anti eluasemelaene suuremas mahus kui aasta tagasi ning kasvanud on nii lepingute arv kui ka keskmine laenusumma,“ annab Eesti Panga ökonomist Mari Tamm teada.

Uute eluasemelaenude keskmine intressimäär on pisut kerkinud ja jõudnud uuesti eelmise aasta keskpaiga tasemele. Aprillis väljastatud eluasemelaenude keskmiseks intressimääraks kujunes 2,3%. Ettevõtete pikaajaliste laenude keskmine intressimäär oli aprillis märksa kõrgem kui varasematel kuudel. Seda mõjutas asjaolu, et aprillikuusse sattusid makseraskuste tõttu muudetud tingimustega laenude refinantseerimistehingud.

Allikas: Eesti Pank, Mari Tamm