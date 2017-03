Vaata kiirendatud videost, kuidas valmib puumaja

Lihtne, lasetele mängumajaks mõeldud puumaja ehk treehouse valmib 2-7 tööpäevaga. Keerulisema maja puhul, mis asub kõrgel ning kuhu tuleb rajada köissillad, valmib 2-6 nädalaga. Erakordselt suured ja keerulised puumajad, kus on vaja jälgida mitmeid standardeid, võivad aega võtta 6-12 kuud. Muide, puumajade puhul pole sugugi nii, et mida rohkem ja suuremaid polte panna, seda parem. Pidevalt peab jälgima, et puud ennast kahjustustega ei hävitataks.