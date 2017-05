Vaata, kui palju maksab 30 m2 toa värskendusvärvimine. Panime kokku optimaalse komplekti materjale

Nagu varasematest uuringutest on selgunud, armastavad eestlased ise teha kodus remonti. Kevad-suvi ja puhkus on selleks eelistatud aeg. Kui palju maksab ühe keskmise suurusega elutoa värskendusvärvimine ja milliseid materjale ning abivahendeid selleks tööks minimaalselt tarvis läheb? Lasime Haabersti K-rauta vanemmüügikonsultandil Triin Tiivojal kokku panna tarviliku komplekti.

Valisime värvitava toa suuruseks 30 m2. Seinte kõrguseks on 2,8 m ning seinte ümbermõõt ca 13 m (aknakohad välja arvatud). Aluspind on seintel korralik, juba eelnevast värvimiskorrast ettevalmistatud. Seinu katab matt toonitud heledam siseviimistlusvärv, mis on ajaga määrdunud.

Kui aga teie toaseintele on tekkinud praod või on sein saanud nurkadest kahjustada, siis muidugi tuleks lisaks osta viimistluspahtlit, liivapaberit ja pahtlilabidas.

Kõige lihtsamaks tööks läheb aga vaja kruntvärvi, seinavärvi, värvivanni, paari kitsamat pintslit, värvirulli, rullivart, teleskoopkäepidet, teipi, kaitsekilet ja kattepaberit.

Teibi puhul tuleb vaadata, millise laiusega täpsemalt vaja läheb. Komplekti on valitud keskmise kleepetugevusega enamlevinud teip.

Kitsamad pintslid on mõeldud aknaümbruste ja teiste halvasti ligipääsetavate kohtade värvimiseks. Muidugi võib pintslite asemel valida ka kitsamad väikesed värvirullid, aga see on juba maitseküsimus.

Teleskoopkäepide on oluline nii töötamise mugavuse ja ergonoomilisuse pärast kui ka seepärast, et nii töötades saab teha sujuvad ühtlased värvitõmbed ning ei jää näha üleminekukohti.

Üldjuhul ühest laiast värvirullist täiesti selle töö tarbeks piisab. Valitud värvirull jätab keskmiselt sileda pinna. Kes soovib hästi siledat tulemust, siis tuleb selleks otstarbeks vastav värvirull valida.

Kui sein on varem toonitud värviga värvitud, siis oleks mõistlik kasutada kruntvärvi. Sel juhul kulub ka hiljem seinavärvi vähem. Valitud kruntvärvi 1 liitriga saab katta 12-14 m2 pinda.

Valitud on hea katvusega matt seinavärv, kokku 8 liitrit. Muidugi, kel soovi, võib valida poolmati seinavärvi – see on taas maitseküsimus.

Kindlasti on värvimistöödel tarvis pindu kaitsta ning seepärast peaks komplekti kuuluma nii kaitsekile mööbliesemetele kui kattepaber põrandale. Eks igaüks peab siin ise hindama, kui palju tal midagi katta on vaja.

Nagu allolevast tabelist näha, saab lihtsama värvimistöö puhul hakkama ca 100 eurose kuluga.