Vaata, kui palju maksab 6 puitakna viimistlemine ja värskendusvärvimine

Kevad-suvel vaadatakse üle oma suvila või koduaknad ning vajadusel parandatakse tekkinud kahjustused ning antakse akendele uue värviga värske ilme. Palusime Haabersti K-rauta osakonnajuhatajal Jaroslav Erdeil kokku panna tarviliku materjalikomplekti 6 standardse suurusega puitakna värskendusvärvimiseks.

Minimaalselt hädavajalikku materjalide komplekti kuuluvad värvieemaldaja, nitrolahusti, UV-kindel teip, klaaspinna kaitsmiseks mõeldud kaitsekile, paar erisuurusega pintslit, kaabitsad, pahtlilabidas, puidupahtel ning muidugi aknavärv.

Vana kooruv värv tuleb puitraamilt igal juhul eemaldada. Eriti oluline on see siis, kui aken on varasemalt värvitud õlibaasil värv ning peale tahetakse panna veebaasil värv. Viimane lihtsalt ei jää vanale pinnale püsima.

Kõige mugavam on vana värvi maha võtta värvieemaldajaga. Viimane tuleb kanda värvipinnale ning umbes 30 minutit oodata. Seejärel eemalda kaabitsaga lahti tulnud värv ning puhasta pind üle nitrolahustiga. Kaabitsaid võiks olla paar tükki erineva kujuga, et igasse kohta paremini ligi pääseda.

Muidugi, kui ei soovita keemilisi tooteid kasutada, siis tuleb varuda rohkem lihvpaberit ning näha rohkem füüsiliselt vaeva kaabitsaga. Kindlasti on oluline jälgida, et värvitav aknapind oleks enne värvimist tolmust täiesti puhas. Muidu uus värv ei nakku.

Ebatasasused või ka praod vanal raamil tuleb muidugi parandada puidupahtliga.

Teip peaks olema UV-kindel, sest aknaraame tuleb värvida ka väljastpoolt. Kilega teip kaitseb, et värv ei tilguks klaasile.

Pintsleid võiks olla paar tükki erineva laiusega, et töö saaks igast kohast kvaliteetselt tehtud.

Üldjuhul kehtib ka akende puhul reegel, et ettevalmistustööd moodustavad 75% ning värvimine 25%. Kui on tegemist puhta puiduga, siis võiks aknaraamid enne värvimist immutada vastava vahendiga.

Komplekti valiti veebaasil poolläikiv aknavärv, mille 1 liiter ühekordse kihina katab 6-8 ruutmeetrit pinda. Muidugi tekib küsimus, kas aknavärvi asemel võib kasutada ka tavalist puitfassaadi värvi? Väga täpselt peab sel juhul teadma, millise fassaadivärviga on tegemist, sest mõni fassaadivärv jääb pinnal n-ö naksuv ning sel puhul on akent sulgeda ja avada väga raske. Siiski võiks eelistada aknavärvi.

Kindlasti tuleb jälgida, et esimene värvikiht peab vähemalt 10 tundi kuivama enne teise kihi peale kandmist.

6 akent peaks uuesti nägusaks saama umbes 55 euroga.