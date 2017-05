Vaata, kuidas peitel õigesti teravaks teha! Kui peitliga saab raseerida käekarvu, siis on tööriist terav

Et puidutöö tegemine sujuks takistusteta, peavad selleks otstarbeks mõeldud tööriistad olema teravad. Tööriistade teritamisel piirdutakse aga üldjuhul vaid käiamisega. Sel puhul jäävad tööriista tera peale nn väikesed soonekesed. Selline tööriist kipub aga kiiresti taas nürinema. Tallinna Ehituskooli ehituse õppesuuna erialaõpetaja Priit Valge näitab, kuidas oleks õige puidutööriistu teritada.

Pärast käiamist on kindlasti tarvis tööriista lõiketera luisuga üle käia. Selleks on hea kasutada vesiluisku. Muidugi tuleb see eelnevalt vees korralikult leotada. Tööriista teritamine ongi aeganõudev tegevus, kuid 40 minutit pole just väga palju kulutatud korraliku lõpptulemuse saamiseks.

Kuidas teada saada, kas peitel on piisavalt terav kvaliteetseks tööks? Kõige lihtsam on seda testida oma käsivarrel - kas õnnestub peitli teraga raseerida käekarvu või mitte.