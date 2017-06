Shutterstock

Tamiili vahetamine on niitmisel üks tüütu töö. Egert Pedastsaar Aiatehnikaekspertidest näitab, kuidas uut tamiili trimmipeale kerida, et see ka kenasti töötamise ajal välja tuleks. Trimmitamiili pikkuse saab teada kasutusjuhendist. Kindlasti ei tohi peale panna liiga jämedat tamiili, et mootorit mitte ära koormata. Trimmipoolile on märgitud kerimise suund.