VAATA, millised on selle aasta 12 kõige suuremat tee-ehitusprojekti

Mäo ümbersõit. Tiit Blaat

Sel aastal on maanteeametil plaanis alustada 12 suurema tee-ehitusprojektiga, mis kokku lähevad maksma ligi 200 miljonit eurot. Sel aastal alustatakse ka neljale lõigule 2+1 sõidurajaga maantee ehitamist. Eesti riigiteede pikkus on 16 594 km, millest 9,7% on põhimaanteed, 14,5% tugimaanteed ja 75,2% kõrvalmaanteed.