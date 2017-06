Vaata, millist õli valada muruniidukisse ja millist automootorisse?

Mida näitavad mootoriõli pakendil numbrid 10W40 või 5W30. Õliasjatundja Jaan Lajal räägib lähemalt, mis nende numbrite taga siis peitub?

Numbrid näitavad õli viskoossust ehk kui vedel või paks see õli on. Näiteks levinud kombinatsiooni puhul 5W30 tähendab esimene osa talve viskoossust. Mida väiksem on number, seda vedelam on õli miinustemperatuuridel. 10W40 tähendab, et õli on veidi paksem miinuskraadidel.

Tagumine number 30 või 40 näitab viskoossust töötemperatuuril. Mida suurem on number, seda paksem on õli. Numbrikombinatsioon koos näitab, et nende näidete puhul on tegemist aastaringseks kasutamiseks mõeldud õlidega.

On olemas ka monoviskoossed õlid ehk üheastmelised, näiteks SAE 40 või SAE 30. Nende kasutusala on kitsam ja hooajalisem. Näiteks neid õlisid sobib hästi kasutada suvisel ajal muruniidukites.

Ainuüksi viskoossuse järgi ei saa kunagi otsustada, milline õli on kõige parem. Alati tuleb jälgida tootja soovitusi, lugeda käsiraamatust või vaadata vastavatest kasutustabelitest.