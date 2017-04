Väätsal valmistutakse ainulaadseks kortermajade festivaliks

Järvamaal asuv Väätsa vald on end Eesti kaardile jäädvustanud vahva ettevõtmisega - nad korraldavad Eestis seni ainsat kortermajade festivali. Tänavu suvel 29. juulil toimub festival juba kolmandat korda. Eesti Korteriühistute Liit tunnustab vahvaid ühistuid, kes kogukondlikule tegevusele hoogu annavad.

Eesti Korteriühistute Liidu juhatuse esimees Andres Jaadla kiidab Väätsa ühistujuhtide südikust ja entusiasmi. "Tunda on tõeliselt kaasa haaravat ühistegevuse ja kogukonna vaimu," tunnustas Jaadla. "Mõte kortermajade festivalist hakkas idanema kaks aastat tagasi. Vallavanema eestvedamisel panime kohalikega pead kokku ja mõtlesime, mida toredat annaks siin ära teha," rääkis korteriühistu Väätsa Põllu Kaks juht Maire Laar. "Kuulutasime, et kes on organiseerimisest huvitatud, andke teada - saime tuumiku kokku, igaüks pakkus ideid," räägib ta. "Kui kõik on käe-jala juures, siis meeldib inimestele ikka igasugu asju teha."

Kortermaju on Väätsal kokku 10, kõik kobaras koos - kaheksas moodustatud ka oma ühistu. "Neli kolmekordset maja, igaühes 24 korterit,3 kaheteist korteriga ja siis veel 3 kaheksa korteriga pisemat kortermaja," tutvustab kohalikke olusid. Erinevalt teistest väikevaldadest, kus elanikke napib ja korterid tühjalt seisavad, on Väätsa elanikke lausa nõnda palju, et vabanenud elamispind saab otsekohe uued asukad.

"Kõik on siin käe-jala juures: pood, perearst, lastead, renoveeritud energiatark põhikool, kohvik, liginullenergia eakatekodu, rahvamaja, kaunis järv. Suurepärane koht perega elamiseks, siin on hea elada," on Laar kindel. Jõudumööda on maju ka korda teha püütud, ühes majas läbi viidud ka tervikrenoveerimine. Majade ümbrust hoitakse kenasti korras, pisiperet ootab nii majadevaheline mänguväljak kui ka koolistaadioni skatepark.

Kortermajade festivali programm püüab pakkuda kõigile midagi ehk siis tegevust peab jaguma nii täiskasvanuile kui ka pisiperele. Ideedest Väätsa rahval juba puudust ei tule - festivali alustatakse majast majja liikuva paraadiga, kus majarahvas käigu pealt kaasa lööb. Toimunud on trepikojakontserdid ja -näitus, bänd andnud kontserdi suisa katuselgi ning mullu sai mõõtu võtta ka majadevahelises jalgpallis, osta sai head-paremat. Keldris oli õuduste tuba ja rõdul toimus nukuteater.